Češi se online nákupů nebojí, jednou měsíčně si objednají něco na sebe dvě pětiny

Lidé dávají stále častěji přednost bezkontaktnímu nakupování i placení. Online nákupům vévodí v Čechách především pořizování oblečení a potravin. Zkušenost s tím má 9 z 10 lidí, nejčastěji si objednávají něco na sebe. Dvě pětiny respondentů (42 %) si objednává oblečení z internetu minimálně jednou měsíčně, týdně dokonce každý sedmý (14 %). „Nákup oblečení online je v Čechách stále oblíbenější způsob, jak si vybavit svůj šatník. Pro většinu módních obchodů to v době karantény byla jediná možnost, jak zákazníkům nabídnout jarní kolekci. Z našeho průzkumu vyplývá, že alespoň minimální zkušenost s tím má většina z nás (90 %). Největšími online shopaholiky jsou mladé ženy do 39 let, každá pátá si objednává něco na sebe dokonce týden co týden,“ říká Radka Černá, tisková mluvčí Sberbank. Nákupu oblečení online se vyhýbají především muži ve věku 40 až 60 let.

Online nákupy potravin jsou pak doménou nejčastěji mladých domácností s dětmi, typicky z Jihočeského a Západočeského kraje. Jejich obliba se ale rozmáhá napříč společností. Zkušenost s objednáváním potravin na internetu mají tři pětiny lidí (58 %), zejména muži. Pravidelné týdenní nákupy takto provádí pětina z nás (21 %), alespoň jednou měsíčně potraviny objednává necelá třetina (30 %).

Vlivem koronaviru výrazně narostl zájem jak o online nákupy potravin, tak i dovážkové služby. „V rámci karanténních opatření narostly objednávky u velkých rozvážkových služeb mnohdy až o 80 % oproti stavu před pandemií. S rozvolněním situace se čísla začala vracet zpátky, stále ale zaznamenáváme zhruba 20procentní nárůst. Pozorujeme, že třeba obchodní centra dnes lidé využívají především pro konkrétní nákupy a gastro segment trpí,“ potvrzuje Jakub Minks, CEO TRIFFT, platformy, která se zabývá věrnostními řešeními pro sektory gastro a retail.