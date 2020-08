Divoký býčí trh a technologický gambling. Kterým sektorům se může dařit?

Americký akciový trh se propracoval na svá historická maxima a pohybuje se v oblasti, kterou jsme doposud nezmapovali. Před několika měsíci jsme přitom byli svědky prudkého propadu akciových trhů v souvislosti s pandemií covid-19. Co stojí za prudkým oživením ve tvaru pověstného ostrého V a co můžeme v následujícím období očekávat?

Akciové trhy, typicky ty americké, se vrátily na své předkoronavirové úrovně, nebo dokonce ještě posílily. Technologický index NASDAQ je o 30 procent výše. Jasnými tahouny i dalších indexů, například S&P 500 – pětistovky největších amerických firem, jsou technologické firmy, po jejichž řešeních je v současné době velká poptávka. Ze dne na den v některých firmách přešli na práci v režimu home office a bylo nutné zajistit pomocí řešení od technologických firem kvalitní spojení mezi zaměstnanci. To je jen jeden z příkladů.

Proč se akcie takto rychle vrátily na své původní hodnoty, byť pandemie ani zdaleka není u konce? Jde o odezvu na monetární a fiskální politiku, respektive na kombinaci těchto dvou faktorů. Například americká centrální banka vytiskla za první polovinu letošního roku tolik peněz jako za celou svou historii, která sahá až do roku 1913. Když se na trh nahrne takové množství likvidity, musí se to zákonitě někde projevit. Typicky na aktivech, jako jsou akcie. Zároveň se vlády nezdráhají zadlužovat, aby podpořily různými balíčky jednotlivce nebo firmy zasažené krizí. Na trhu je tedy dostatek peněz, které vyhnaly akcie zpět vzhůru z jarního dna.

Při bližším pohledu ale nevidíme tak optimistický obrázek. Indexy nyní táhnou nahoru skutečně především technologičtí giganti typu Facebooku či Googlu. Pokud bychom z akciového indexu S&P 500 vyloučili deset nejvýkonnějších akcií, tak by index už poslední měsíc klesal.

Technologický gambling

Vložit peníze do některých „žhavých“ akcií se dnes dá přirovnat ke gamblingu. Typickým příkladem jsou akcie automobilky Tesla, kdy může hodnotový investor skutečně jen kroutit hlavou. Společnost byla před dvěma lety před bankrotem a měla problémy s financováním, dnes firma generuje minimální zisky, ale její akcie stojí přes 2000 dolarů.

Co očekávat do konce roku? To je velmi těžká otázka. Osobně mi přijde, že jsme se dostali od racionálního oceňování firem, respektive jejich akcií, zda jsou levné, či drahé, spíše k psychologickým či pocitovým aspektům. V podstatě jde o určitou víru. Bude záležet na psychice, víře a nervech investorů, kam až budou schopní některé akcie vyhnat, viz například Tesla

Po technické stránce je už ale vidět, že některé hedgeové fondy se z trhu stahují. Z krátkodobého pohledu ale nelze předvídat, zda akcie porostou ještě měsíc nebo dva. V nadcházejícím období lze ale předpokládat zvýšenou volatilitu. Už nejsme v režimu klidného býčího trhu (bull quite), který stabilně roste, ale přesunuli jsme se do režimu „nestálého býka“ (bull volatile), kdy může přijít jakýkoliv spouštěč poklesu. Zároveň nečekám pohromu a návrat na březnové úrovně, trhu by ale prospěla zdravá korekce v řádu pěti až deseti procent.

Centrální banky přivírají oči

Dostáváme se do jiného makroekonomického scénáře. Centrální banky budou tolerovat vyšší míru inflace, než je jejich inflační očekávání. Můžeme očekávat vyšší inflaci, protože nad ní zkrátka měnové autority jako centrální banky a vlády přivřou oči. V tomto období se statisticky daří firmám, které mají dlouhodobá fixní aktiva. To znamená, že aktiva, kterými vytvářejí své produkty a služby nakupovaly za minulé ceny, ale svou produkci už prodávají za ceny vyšší.

Typický příklad jsou komodity. Vezměte si takový důl, to je řečeno s Cimrmanem „díra v zemi“, která stojí už dvacet let. A těžařská společnost ho nakoupila za tehdejší cenu, dnes ale dodává na trh v nových, díky inflaci vyšším cenám.

Dařit se může také nemovitostnímu sektoru – kde vám nemovitost už roky stojí, ale vy služby – například nájem poskytujete za nové ceny. To stejné platí o farmaceutických a průmyslových konglomerátech, které nyní mohou zúročit díky inflaci své předchozí investice do vývoje a technologického vybavení.

Lze očekávat, že firmy podnikající v těchto sektorech navýší svou marži, a tím pádem i zisk a budou se o něj moci rozdělit se svými majiteli, tedy i s akcionáři formou dividend. A ruku v ruce s tím půjde i růst cen těchto akcií.

Michal Valentík, člen investičního výboru společnosti Broker Trust