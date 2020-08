Technologie za ropu: Vyškrtnutí Exxonu je "symbolem doby"

Americký ropný obr Exxon Mobil byl součástí nejstaršího americké akciového indexu Dow Jones Industrial Average od roku 1928, jeho éra coby nejstaršího člena vybrané skupiny se ale nyní chýlí ke konci.

V pondělí ohlásil správce indexu největší přetřes 30ti-hlavého indexu za posledních 7 let, mimo Exxonu se loučí také farmaceutická firmy Pfizer a zbrojař Raytheon Technologies, nahrazeni budou firmami Salesforce.com, Amgen a Honeywell.

Vyškrtnutí Exxonu je „symbolem doby,“ kdy je oslabování společnosti - a energetického sektoru obecně - zvýrazněno silou technologických jmen, řekla ke změnám firma Raymond James. Energetika nyní představuje pouze 2,5 % indexu S&P 500, ještě před pěti lety přitom tvořila 6,8 % a před deseti dokonce 10,9 %. Podíl technologického sektoru naopak vyskočil z 18,5 % v roce 2010 na současných více než 28 %.

Záminku pro reorganizaci zavdalo rozhodnutí Applu provést akciový split 4 ku 1, který by pro Dow Jones znamenal výrazný pokles expozice na stále rostoucí technologie. „Jednoduše, Apple, sám o sobě, srazil navážení technologií v Dow Jones z 27,6 % na 20,3 %. To je významný pokles,“ říká Howard Silverblatt, seniorní indexový analytik správce indexů S&P Dow Jones Indeces. „Přidáním Salesforce jsme se vrátili na 23,1% podíl technologií v Dow Jones,“ dodal analytik.

V indexu Dow Jones , zformovaném před 124 lety, je zastoupení jednotlivých titulů naváženo pomocí ceny jejich akcií, společnostem s dražšími akciemi je tedy přiděleno vyšší zastoupení v indexu. Index S&P 500 je, naproti tomu, založen na tržní valuaci titulů. Postupem času S&P 500 svým významem Dow Jones předběhl díky navážení lépe reflektujícímu americký trh a ekonomiku a většímu počtu zastoupených titulů.

Jennifer Rowland, analytička firmy Edward Jones, vyzdvihuje, že každý z hned pěti největších technologických titulů – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet a Facebook – je větší, než celý americký energetický sektor. Analytička to považuje za „symbolizující, jak hluboko se energetika za posledních několik let propadla.“ Dow Jones před aktualizací zahrnoval mimo Exxonu také Chevron, energetika tak byla příliš zastoupena. Po vyškrtnutí Exxonu tak sektor nadále zastupuje především Chevron a částečně také Dow Inc, jeho aktivity ale převážně spadají do chemického odvětví.

„Při odstranění Exxonu z DJIA se správce jasně chová reaktivně a zvýrazňuje extrémně negativní investorský sentiment vážící k čemukoli spojeného s ropou nebo zemním plynem,“ říká analytik Pavel Molchanov z firmy Raymond James. „Je to kombinace koronavirem očividně těžce postižených cen ropy, ale také obav z možného blížícího se vrcholu poptávky po ropě a ekologických námitek proti fosilním palivům obecně,“ dodává analytik. Raymond James nicméně na sektor nahlíží optimisticky a předpovídá ozdravení během roku 2021.

Vyřazení Exxon Mobil je i tak významnou bodem historie akciových trhů. Ještě v roce 2013 vládl těžař indexu S&P 500 a trhům obecně coby nejhodnotnější veřejně obchodovaná americká společnost. Vrcholné valuace nad 500 miliardami dolarů ale firma dosáhla již v roce 2007 a od té doby z této mety pomalu ustupovala. Za posledních 5 let akcie Exxonu ztratily okolo 40% své hodnoty a valuace ropného obra se scvrkla na 178,5 mld. USD. Salesforce, která těžaře v indexu Dow Jones střídá, si naopak za posledních 5 let připisuje 220% růst a její aktuální kapitalizace dosahuje 187 mld. USD.

Zdroj: CNBC, CNN