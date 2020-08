Zlín Film Festival představuje letošní young stars. Trojan, Dalecký a Mrkvík dorazí již za pár dní

Zlín - Jsou mladí, talentovaní a nedávno poprvé debutovali na filmovém plátně. A velmi úspěšně. To je trojice českých young stars, která letos zavítá na 60. ročník Zlín Film Festivalu a to nejen uvést své filmy. S Josefem Trojanem, Tomášem Daleckým a Tomášem Mrvíkem se budou moci návštěvníci setkat v kině, ale třeba i při sázení festivalového stromu.

„Všechny tři letošní young stars mají co říct mladé generaci a mohou pro ni být velkým vzorem,“ uvedla umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová a doplnila, že to je vlastně i smyslem a podstatou tohoto speciálního projektu festivalu.

První z trojice letošních hereckých hvězd je Josef Trojan, který na festival přiveze svůj film Abstinent režiséra Davida Vignera. Komorní české psychologické drama otevírá téma závislosti mladých lidí na alkoholu. Josef Trojan ve filmu ztvárnil dospívajícího mladíka, který se léčí v protialkoholní léčebně. I když je mu teprve devatenáct let, je z něj alkoholik, navíc obviněný z trestného činu. „Ta role byla opravdu velká, provázela celým příběhem, proto mi bylo jasné, že v tomto případě nesu velkou zodpovědnost za výsledek filmu. To mě stresovalo, ale zároveň motivovalo. Režisér snímku mi dal poměrně volnou ruku, za což jsem mu moc vděčný, protože se pro mě díky tomu stalo velkou školou,“ vzpomíná na natáčení Trojan.

Proč se organizátoři Zlín Film Festivalu rozhodli nominovat do role jedné z young stars právě Josefa Trojana vysvětluje Markéta Pášmová: „Prvotním impulsem bylo jeho účinkování ve filmu Abstinent, protože spadá přesně do kategorie snímků, které chceme mladým lidem ukázat. To, že se následně úspěšně představil na Berlinale ve snímku Šarlatán, jen podtrhuje jeho herecké kvality a dokládá jeho obrovský potenciál. Naše volba tak byla jednoznačná.“

Tomáš Dalecký loni ve Zlíně zazářil ve filmu Uzly a pomeranče. V letošním roce se na festival znovu vrací, tentokrát s novým snímkem Smečka, který zde bude mít svoji premiéru. Kromě něj si v něm zahrál i Tomáš Mrvík, třetí festivalová young star. Oba se shodují, že natáčení na zlínské ledové ploše ve Zlíně bylo náročné. „Jen samotné stání na ledě pár hodin ve výstroji mě nechalo na pokraji mých sil. Příprava byla bohužel jen malá, protože jsem roli dostal jen 2 měsíce před samotným natáčením. Na ledovou plochu jsem se předtím pořádně taky nedostal, takže jsem musel spoléhat jen na mé předchozí zkušenosti na bruslích, “ vzpomíná Tomáš Dalecký na natáčení filmu Smečka, které probíhalo převážně na zlínském hokejovém stadionu.

Potvrzuje to i Tomáš Mrvík, který se v roce 2019 na Zlín Film Festivalu také již představil, a to ve snímku Všechno bude. „Tušil jsem, že to bude úžasné, ale zároveň náročné natáčení na ledě. To jsem nikdy předtím nezažil. Takže to pro mě byla výzva, kterou jsem doufám úspěšně zvládl,“ hodnotí Mrvík.

„Oba protagonisté Smečky pro nás byli při výběru young stars jasnou volbou, protože se jedná o mladé nadějné herce, kteří se na našem festivalu objevili už v minulém roce. Těší nás, že se prosadili a letos se zde opět představí s premiérovým snímkem,“ dodala Markéta Pášmová.

S českými young stars se návštěvníci festivalu mohou setkat nejen u příležitosti uvedení filmů v kině, ale také například při sázení festivalových stromů v Univerzitním parku. Naváží tak na loňské zahraniční předchůdkyně Jordanne Jones z Irska a Eleanor Worthington-Cox z Velké Británie. Oblíbená akce se uskuteční v pondělí 7. září v 10.00 hodin.

Více na www.zlinfest.cz

Zdroj: TZ ZFF