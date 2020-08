Rozbřesk: Proč slabý dolar znamená silné akcie?

Silné akcie a slabý dolar – to je jeden z hlavních tržních příběhů letošního léta. Americký dolar od června spadl z okolí 1,13 až do blízkosti 1,20 EUR/USD a současně s tím americké akciové indexy zdolaly nová historická maxima – jako by žádná pandemie COVID 19 ani nikdy nebyla.



Za tímto tržním vývojem stál do značné míry americký Fed – respektive sázky trhů na prakticky “nekonečnou” měnovou expanzi americké centrální banky. Právě ty jsou jedním z hlavních důvodů pro ztráty dolaru. A slabý dolar je zase “živou vodou” pro všechna riziková aktiva včetně amerických akcií, ale i středoevropských měn včetně koruny. Proč?



Jedním z důvodů je, že zhruba dvě třetiny mezinárodních přeshraničních úvěrů jsou denominovány v dolarech. Slabý dolar vylepšuje pozici lokálních dolarových dlužníků a zvyšuje relativní hodnotu lokálních aktiv (například v mexických pesech nebo v maďarském forintu). Dlužníci v rozvíjejících se trzích pak mají větší chuť dál utrácet a zadlužovat. A vzhledem k tomu, že značná část tržeb amerických společností má původ mimo USA, pozitivní dopad nakonec cítí i americké akciové indexy.



Na začátku všeho je ale Fed. I proto dnes trhy budou s napětím vyhlížet vystoupení guvernéra Powella na symposiu centrálních bankéřů v Jackson Hole. Může na něm naznačit výsledek revize měnové politiky. Trhy se těší zejména na možnost rozšíření zbrojního arzenálu a eventuálně i na změnu cíle (posun k vyšší inflaci). Při pohledu na velké letní ztráty dolaru a zisky akcií se však možná těší až moc.



TRHY



CZK a dluhopisy



Česká koruna zatím rezignovala na další posun směrem k silnějším hodnotám. Nehledě na pokračující zisky globálních akcií je před vystoupením amerického guvernéra Powella nervóznější. Může za to možná částečně stabilnější dolar a o něco vyšší americké výnosy. Na druhé straně mohl roli sehrát člen bankovní rady Tomáš Holub, který v rozhovoru pro patria.cz uvedl, že silná koruna může být do budoucna pro bankovní radu problém https://www.patria.cz/rozhovor/4480568/tomas-holub-z-cnb-diskusi-o-nekonvencnich-nastrojich-vedeme-neustale.html



Zahraniční forex



Ani akcie ani lepší než očekávané zakázky na zboží dlouhodobé spotřeby včera dolaru nepomohly k dennímu zisku, a ten se tak dál pohyboval nad hranicí 1,18. Ukazuje se sice, že průmyslu se daří překonávat důsledky korona krize, avšak služby a zejména pak výsledky z trhu práce dávají tušit, že návrat k „normálu“ bude přece jen delší záležitostí. Už dnes přijdou na řadu podrobnější výsledky HDP a vedle toho další pravidelná várka údajů z trhu práce, která ukáže, jak se americké ekonomice daří vzpamatovávat v době, kdy čísla o počtu nakažených dál svižně narůstají. Hlavní pozornost na sebe nepochybně strhne večerní projev šéfa Fedu, který by měl alespoň v hrubých rysech nastínit závěry revize měnové politiky Fedu, která bude oficiálně na pořadu dne na zářijovém zasedání.



Ropa



Ropa Brent se drží na dostřel hranice 46 dolarů za barel a vyhlíží, jaký bude dopad hurikánu Laura. Ten byl včera prohlášen za hurikán nejvyššího čtvrtého stupně a v nejbližších dnech by měl udeřit na státy Texas a Louisiana. Nadále pak zároveň platí, že téměř 90 % produkce ropy (cca 1,6 mil. barelů denně) v oblasti Mexického zálivu bylo kvůli hurikánu Laura dočasně pozastaveno.



Včerejší oficiální data od EIA potvrdila další nad očekávání silný pokles zásob surové ropy (-4,7 mil. barelů) a tedy i postupující rebalancování ropného trhu. Stále však převládající převis ropy na trzích, který je primárně výsledkem korona šoku do poptávky, pomáhá aktuálně tlumit tlaky na výraznější zdražování ropy v souvislosti s hurikánem Laura v Mexickém zálivu.