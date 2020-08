Ranní komentář: Další silná seance pro americký tech sektor. Dnes pozor na projev J. Powella

Akciové trhy za sebou mají další silnou seanci, když i tentokrát růst indexů v USA táhly technologie. Nasdaq přidal 1.73 %, zatímco S&P500 a Dow Jones rostly o 1.02 % a 0.30 %. Z firem se včera nejvíce dařilo společnosti Salesforce, jejíž akcie díky skvělým hospodářským výsledkům explodovaly a za jediný den přidaly 26 %.

Dnes je trh zvědavý především na projev šéfa Fedu Jerome Powella, od kterého se čeká, že představí novou měnověpolitickou strategii. Mluví se přitom o tom, že by Fed mohl tolerovat vyšší inflaci, nebo že by mohl přislíbit ponechat sazby na nule až na dobu pěti let. Jeho projev může mít proto značný dlouhodobý dopad na akcie a FX a bude rozhodně fundamentem číslo jedna.

