Akcie Apple nad 500 USD, aneb uhodnete, kolik by nyní bylo z 1000 dolarů investovaných při IPO?

Akcie Apple (AAPL) v pondělí pokořily další milník, když se vyšplhaly již nad hranici 500 USD. Mohly tím jakoby vzdát poctu zakladateli Stevu Jobsovi, který na den přesně před 9. lety oznámil ze zdravotních důvodů svou rezignaci z vedení společnosti V úterý akcie Apple sice oslabily zpět pod zmiňovanou úroveň, včera se však nad ní navrátily a nadále svým kurzovým vývojem potvrzují své snad historicky dosud nejlepší měsíce na trhu. Investoři zkrátka nadále věří mj. v budoucí pozitivní efekt oznámeného splitu (štěpení) akcií. Očekává se také představení nového iPhonu 12, resp. spekuluje se na každoroční zářijový event.

V březnu v době pesimismu na trzích, z důvodu pandemie koronaviru, se akcie Apple daly koupit i za méně než 213 USD. Od té doby zhodnotily již o zhruba 137 %, když ve středu zakončily na novém historickém maximu cca 506 USD. Zkrátka hodnota společnosti Apple během zhruba 5 měsíců poskočila o více než 1,2 bilionu USD, když trh aktuálně nejhodnotnější firmu světa oceňuje na 2,15 bilionu USD. V přepočtu tedy těžko představitelných téměř 48 bilionů Kč.

Primární emise akcií Apple aneb jejich zhodnocení v čase

Akcie Apple letos v prosinci oslaví 40. let na akciovém trhu. Na burzu Nasdaq v roce 1980 vstoupily v rámci primární emise (IPO) za kurz 22 USD. Neobchodují se však nyní za více než dvacetinásobek, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jejich zhodnocení je násobně výraznější. Kurzový růst akcií totiž přiměl vedení společnosti provést již v minulosti čtyři splity akcií.

Prvně se tak stalo v roce 1987, dále pak v roce 2000 a 2005. Vždy v poměru 1:2. Zatím poslední split se uskutečnil před 6 lety v červnu 2014. Tehdy již ve výraznějším poměru 1:7.

Po zohlednění všech dosavadních splitů (štěpení) lze tak vlastně hovořit o ceně v IPO jen 0,39 USD. Zkrátka, kdo tehdy zainvestoval do akcií Apple 1 tisíc USD, a dosud neprodal, může dnes mluvit o jejich hodnotě téměř 1,3 milionu USD! Vedle toho si od léta 2012 může vlastník opět užívat pravidelnou čtvrtletní dividendu (od roku 1996 se dividenda nevyplácela). Zatímco při novodobém zahájení rozdělování části zisku to po přepočtu na současný počet akcií činilo čtvrtletně zhruba 0,38 USD na každou akcii, nyní je to více než dvojnásobek, resp. 0,82 USD.

Šéf Cook po roce opět prodával

Kurzová výkonnost akcií má mj. vliv i na akciové odměny pro šéfa Tima Cooka. Přišel si v pondělí na dalších 560 tis. „restriktivních“ akcií Apple, nicméně hned o více než polovinu z nich „přišel“ z důvodu zaplacení příslušných daní. V rámci dříve oznámeného plánu každopádně následně v úterý došlo také na jeho prodeje dříve získaných akcií Apple. A Tim Cook z nich získal příjem v přepočtu přes 2,9 mld. Kč. Prodal totiž „tradičních“ 265 160 akcií Apple, tentokrát za průměrný kurz necelých 497 USD. Zatímco před rokem si z obdobného prodeje přišel na sotva 55 mil. USD, nyní to bylo téměř 131,8 mil. USD.

Aktuální split

Na konci letošního července oznámený aktuální split akcií v poměru 1:4 se prvně na burze projeví v pondělí 31. srpna. Zkrátka každý akcionář bude nově vlastnit čtyřikrát více akcií Apple než dosud. Nicméně hodnota na burze se právě v daném poměru v pondělí oproti pátku úměrně sníží.

Doplnit lze, že alespoň krátkodobě nic neroste do nebe. Akcie Apple již zažily roky, kdy také zhodnotily o více než 100 %. Výjimkou však nebyly ani následné korekce o desítky procent. Současné výrazné dění na Wall Street je navíc, podobně jako v minulé krizi, mj. ovlivněno také dalším tiskem peněz…

Vývoj akcií Apple za posledních 5 let (týdenní graf)





Změny v indexu DJIA

Doplnit lze, že zmiňovaný split akcií Apple, napomohl i v úvodu týdne k oznámeným vlastně značným změnám ve složení prestižního indexu Dow Jones Industrial Average (DJIA). Split akcií Apple by totiž měl vliv na pokles váhy technologického sektoru. Doba zkrátka pokročila a váhá/vliv moderních technologií v ekonomice, potažmo tedy i v indexu se v čase zvyšuje. Z tohoto důvodu (udržení váhy technologií) tvůrce indexu do něj právě s účinností od 31. srpna zařadil především softwarové akcie salesforce.com, které po 92. letech nahradí „tradiční“ akcie Exxon Mobil. Přibydou dále biotechnologické akcie Amgen nahrazující Pfizer. Změnu doplňují akcie Honeywell, když index DJIA opustí akcie Raytheon Technologies, tedy vlastně odejde nováček vzniklý letos sloučením zbrojařské firmy s dřívější stálicí indexu United Technologies.