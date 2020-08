MF uspořádalo workshop k rozvoji kapitálového trhu

Ve středu 26. srpna 2020 se na Ministerstvu financí uskutečnil workshop k novele zákonů v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. Tato novela přichází s opatřeními, která vyplývají z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Vláda ji schválila na svém jednání v pondělí 24. srpna 2020.

Za Ministerstvo financí na workshopu vystoupili ministryně financí Alena Schillerová, náměstkyně pro Mezinárodní vztahy a finanční trhy Lenka Dupáková, náměstek pro daně a cla Stanislav Kouba a vedoucí oddělení Kapitálový trh Aleš Králík.

Dalšími řečníky byli generální ředitel Burzy cenných papírů a prezident Evropské federace burz (FESE) a člen High-Level Forum k unii kapitálových trhů EU Petr Koblic, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani, výkonná ředitelka The Czech Private Equity and Venture Capital Association Zuzana Picková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors Monika Zahálková a spoluzakladatel Czech Business Angel Association Jiří Hlavenka.

Jednotliví řečníci představili více než 40 účastníkům workshopu jednotlivá opatření z novely. Mezi ta nejvýznamnější patří zavedení účtu dlouhodobých investic a posílení nástrojů namířených proti podvodným dluhopisům.

Dokumenty ke stažení