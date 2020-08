Unikátní koncert na 4 piana na „Ochridském létě“

26.08.2020 / 14:40 | Aktualizováno: 26.08.2020 / 15:02

25. srpna 2020 se v Ochridu uskutečnila výjimečná kulturní událost. V rámci 60. ročníku hudebního festivalu „Ochridské léto“ 4 čeští pianisté (Ema Jedlička-Gogová, Lukáš Klánský, Helena Weiser, Sára Medková) hráli hudbu J. S. Bacha za doprovodu českého komorního orchestru „Czech virtuosi“ na česká koncertní piana značky PETROF. Tento speciální koncert se mohl uskutečnit pouze díky podpoře české společnosti PETROF, jednoho z předních světových výrobců pian, který jako jeden z mála dodnes vyrábí v Evropě. Za 156 let své historie tato rodinná firma vyrobila více než 632 000 pian, z nichž některé byly vyvezeny i do bývalé Jugoslávie včetně Makedonie. Zmíněná 4 piana byla vyrobena speciálně pro tuto příležitost, po koncertě byla převezena do „Piano center“ ve Skopji.