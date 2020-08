Hurikán Laura rychle sílí a mohl by dosáhnout až na 4. stupeň ničivosti. rychlost větru až 200 km/h, vzedmutí hladiny moře až o 5m

Hurikán Laura, který se zrodil nad vodami Mexického zálivu stále sílí a aktuálně dosahuje stupně 2. Experti očekávají, že by měl/mohl velice rychle zesílit až na 4. stupeň ničivosti. Laura míří k pobřeží států Texas a Louisiana.Podle expertů Laura za posledních 24 hodin zesílila o plných 70%. Maximální rychlost větru už nyní vzrostla až na 175 km/h. Podle odhadů by mohl hurikán kromě silného větru způsobit také poměrně výrazný růst hladiny moře v pobřežních oblastech a to až o 15 stop = necelých 5 m.Podle expertů by se rychlost větru mohla před dosažením pobřeží navýšit až na 209 km/h. Výše uvedené zvýšení hladiny moře by mohlo způsobit záplavy na cca 724 km pobřežních oblastí zmíněných států Stupeň 4 znamená schopnost katastrofických škod. Nucená evakuace se zatím týká cca 385 000 obyvatel Texasu a 200 000 obyvatel přímořských částí Louisiany ohrožených především povodněmi . Situaci výrazně komplikují snahy o dodržování protikovidových opatření Podle administrativy bylo kvůli hurikánu už evakuováno cca 300 vrtných plošin v oblasti. Přerušena byla produkce cca 84% ropných kapacit kapacit a cca 61% produkčních kapacit pro těžbu plynu Laura již způsobila několk desítek obětí na Haiti, Hispabiole a v Dominikánské Republice.