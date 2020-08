Exxon po 92 letech končí v prestižním indexu DJIA. S ním ještě Pfizer a Raytheon. Nahradí je Salesforce, Amgen a Honeywell

S&P Dow Jones Indices v pondělí oznámila největší změny v prestižním indexu DJIA za posledních 7 let.Z indexu budou k 31. srpnu vyřazeny akcie Exxonu, Pfizeru a Raytheonu, jež budou nahrazeny společnostmi Salesforce, Amgen Například Exxon byl součástí prestižního indexu v nějaké své formě od roku 1928 tedy plných 92 let.Jeho vyřazení mnozí komentují jako konec jedné éry a známku výrazné změny směřování zmíněného indexu. Energetický sektor, jehož je Exxon lídrem, aktuálně představuje pouhých 2,5% hodnoty indexu S&P 500 . Před 5 lety to bylo 6,84% a před 10 lety dokonce 10,89%. Podíl technologických firem na bázi indexu naproti tomu stoupl za posledních 10 let z 18,48 na 28,17%. Ještě v roce 2013 byl Exxon vůbec největší americkou veřejně obchodovatelnou firmou. V roce 2007 jeho tržní kapitalizace převyšovala 500 mld. USD . Za poslední 4 roky hodnota akcií firmy klesla o cca 40% a tržní kapitalizace se pohybuje kolem 178,5 mld. USD . Pro srovnání akcie Salesforce, které Exxon nahradí za posledních 5 let rostou o více jak 220% a jejich tržní kapitalizace se vyšplhala k 187,5 mld. USD Akcie Exxon včera na zprávu reagovaly poklesem o 3%.Podle statistik jsou na index DJIA navázány fondy spravující cca 24 mld. USD . Na širší index S&P 500 jsou navázány fondy spravující více jak 300 mld. USD