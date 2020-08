Alena Schillerová v Událostech komentáře: Důchodce rozhodně podpoříme

Zdroj: ČT 24 | Datum vydání: 25.08.2020 | Rubrika: 22:00 Události, komentáře

Michal KUBAL, moderátor

Dohady o takzvaném rouškovném, tedy mimořádném příspěvku, který chce vláda poslat důchodcům, pokračují. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová dál mluví o šesti tisících, ale připouští kompromis. Ministryně financí Alena Schillerová se už dřív přiklonila ke čtyřem tisícům korun jednorázové vyplaceným do konce roku.

Jana MALÁČOVÁ, ministryně práce a sociálních věcí /ČSSD/

Nebudu blokovat kompromis, ale já bych chtěla 6 000 Kč.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

... shrnula částku tak 3000 pardon, je za 12 miliard, 5000 je zhruba za 15 miliard a 6000 je 18 miliard.

Michal KUBAL, moderátor

Z těchto počtů vyplývá, že by peníze navíc dostali všichni příjemci důchodů nejenom senioři, ale taky lidé, kteří pobírají invalidní důchod, a to v jakékoliv výši, případně pozůstalostní penzi.

Olga RICHTEROVÁ, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku /Piráti/

Máme zhruba 100 000 seniorů v exekucích a dále zhruba dalšího půl milionu lidí v dluhové pasti, takže navrhujeme, ať vláda se zaváže a udělá opravdu krok k řešení exekucí a dluhových pastí. A potom je možné navyšovat takto jednorázově důchody.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Hosty Událostí, komentářů jsou 3 dámy: Alena Schillerová, ministryně financí, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobrý večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně TOP 09, dobrý večer.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/

Hezký večer.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Kateřina Valachová, místopředsedkyně poslaneckého klubu ČSSD, dobrý večer.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Hezký večer z Brna.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, koho napadlo ve vládě jako prvního, že ještě letos vyplatíte jednorázový příspěvek nad rámec zákonné valorizace důchodcům? Ano nebo ČSSD?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak když budu úplně upřímná, vůbec nebudu dohadovat, třeba to napadlo nás nezávisle oba 2, ale to téma jsme poprvé zdvihli my dva s panem premiérem o rozpočtu asi před 14 dny, ale bylo to tak, že jsme ho neprezentovali.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Valachová, slyšíme se?

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Teď ano, teď slyším dobře, před tím ne.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Kdo byl první na vládě, kdo vznesl ten nápad, že zvýšíte důchodcům jednorázově příspěvkem nad rámec valorizace důchody? Byla to ČSSD, nebo hnutí ANO? Paní ministryně říkala, že to bylo hnutí ANO, tak se ptám, jestli je to pravda, jestli s tím souhlasíte.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

No paní redaktorko, já si myslím, že to není podstatné, co se týká naší ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, já jsem to sama jako občanka zaregistrovala tedy od ní z hlediska médií. A jak to bylo na vládě, tam já jsem nesvítila, ale naše vláda je společná takže, co je podstatné - chceme a je jasné, že ministryně práce a sociálních věcí chce nejvíc, to je úplně přirozená pozice každé ministryně práce a sociálních věcí, chceme 6000 jako navýšení už dříve vybojované ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, jaký je zásadní ekonomický důvod jednorázového příspěvku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Velmi jednoduchý. V podstatě teď se počítá takzvaný spotřební koš. To jsou 2 hodnoty, posuzuje se každý rok spotřební koš pro důchodce, protože oni mají jinou strukturu výdajů. Podstatná jsou čísla v červenci a pak je obecná inflace, obecní spotřební koš těch ostatních. A vždycky do valorizace na důchody na další rok vstupuje ta částka, která je vyšší. Už několik let po sobě vyšší byla ta obecná inflace, ten obecný spotřební koš, letos poprvé je to spotřební koš pro důchodce. Je to meziročně nárůst asi o 3,9 %, kdežto ten obecný je 3,4. Takže to byl ten důvod prostě, proč to řešit jednorázově v letošním roce.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Pekarová, je to pro vás důvod zvýšit důchodcům důchody jednorázově tímhle způsobem?

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/

Přiznejme si, že ten hlavní důvod jsou volby volby, které tady máme za zhruba 5 týdnů. A kdyby se uměla paní ministryně Maláčová a pan premiér naklonovat, tak by stáli před každou volebním volební místností a rozdávali by napřímo ty peníze důchodcům, a šli by po té cynické logice - my vám peníze, vy nám hlasy. Takhle to prostě je a je to potřeba umět pojmenovat, ale protože to naklonování nelze, tak to řeší tímhle způsobem, tím jednorázovým příspěvkem. A to i za cenu toho, že my na to nemáme a že si na to musíme půjčit od budoucích generací nebo od generací vnuků a dětí těch současných penzistů. A my bychom si samozřejmě přáli, kdybychom jim mohli dát maximum, ale pokud by vláda skutečně myslela na důchodce a na jejich stresy, jak to třeba odůvodňuje i pan premiér, který měli a mají v souvislosti s koronakrizí tak, protože to je riziková skupina, tak by zejména řešili právě zdraví těchto rizikových skupin třeba tím, že by je vybavili opravdu kvalitními rouškami a nenechali by si je šít.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak paní ministryně, Andrej Babiš řekl, že důchodci prožívali během koronavirové krize stres, takže si příspěvek zaslouženě. Vy teď říkáte, že to je nějaký spotřební koš, kdo stres neprožíval? Třeba podle průzkumu Akademie věd a Univerzity Karlovy covid zasáhl hlavně psychicky zdraví mladých lidí a matek, které musely zůstat s dětmi doma. Tak jak jste přišli na to, že zrovna důchodci jsou ta skupina, která si kvůli stresu zaslouží těch 6000, popřípadě 4000, to už je jedno teď ta částka. Vy jste říkala něco o spotřebním koši, ale Andrej Babiš říkal, že to je vlastně jako jakési stresovné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak já jsem zatím neslyšela tedy žádné ekonomické důvody než ty, co jsem řekla já. To je názor Andreje Babiše. Podle mě vycházel z toho, že jsme tady nějakým způsobem kompenzovali celou řadu skupin, ať už to byly osoby samostatně výdělečně činné, ať už to byli zaměstnanci formou Antiviru.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Měla jste stres vy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak určitě ano, kdo ho neměl. Vy jste taky měla stres, ne?

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

No právě, na to se ptám. Proč zrovna důchodci? Neobáváte se, že z nich uděláte skupinu lidí, proti kterým bude většinová společnost? Protože, proč oni mají dostat rouškovné...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já si myslím, že každý z nás má doma nějakého důchodce, každý z nás určitě s nimi soucítí. Byla to celá řada skupin, které byly kompenzovány. Důchodci nebyli nějak kompenzováni. Já uvádím ekonomické důvody. K těm dalším ještě, co jsem, kromě těch, které jsem vedla, už nebudu opakovat, oni si většina z nich nemůže třeba přivydělat, tak jako si může ekonomicky činné obyvatelstvo, které, dejme tomu, mělo výpadek příjmů. Ale mohli jít třeba, pokud byli schopni...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

--- zákonné valorizaci. Když najednou zjistíte, že ten koš je větší a je potřeba přidat...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

To se právě projeví v zákonné valorizaci, ale ta zákonná valorizace bude až od příštího roku. A říkáme do týdne...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

--- ještě letos.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ano, protože teď měli zvýšené náklady, a když se podíváte do toho spotřebního koše...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

No třeba to, že měli zvýšené náklady na léky. Protože, dejme tomu, třeba se tam projevil ten stres a ten se projevil u dalších nemocných...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Valachová, řekněte mi, prosím, motivaci sociální demokracie, ekonomickou, pro jednorázový příspěvek důchodcům.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Ekonomická motivace je jednoznačná, pokud pominu samozřejmě důstojnost, kterou všichni chceme v důchodu mít a určitě jsme všichni pro, a ta ekonomická je jednoduchá, stejná jako pro ostatní pracující nebo rodiny s dětmi, zkrátka zvyšujeme tím rozhodně spotřebu, množství peněz, které plyne do ekonomiky, které bude utraceno, naši senioři asi opravdu nemají takové důchody, aby si to schovali do strožoku. Naopak oni tyto peníze utratí a naše ekonomika určitě peníze pro spotřebu potřebuje. A já nemám pochyby o tom, že nejenom na ty mimořádné výdaje, o kterých hovořila ministryně financí, ale i směrem úplně k běžným věcem v tomto roce stejně jako ostatní pracující, rodiny s dětmi, já v tom nedělám rozdíl, pamatujeme na všechny skupiny, zkrátka jsou to peníze do ekonomiky, do spotřeby a my chceme, aby ekonomika šla vpřed, aby se lidé nebáli.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Pekarová, to pro vás není argument?

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/

Já opravdu nevěřím těm argumentům, které tady zaznívají, ty jsou jenom zástěrkou pro to, aby tady prostě byl tento příspěvek zejména v tomto roce, volebním roce, aby... Ty argumenty jsou prostě jenom proto, aby se nalákaly tyto voličské skupiny. A já samozřejmě chápu, že jako i voliči anebo respektive důchodci, kteří jsou velmi početná skupina, tak měli s tím skutečně stres, ale ten měli právě zejména, protože se obávali o své zdraví z důvodu toho, že nebyli třeba zásobení těmi ochrannými pomůckami. Vzpomeňme na ten výrok premiéra, který myslím, že v březnu říkal, kdo nemá roušky, ať mi zavolá, já je rozvezou sám osobně, dodneška nikde žádné vlastně distribuce roušek opravdu těm rizikovým skupinám neproběhly. A tohle by byla skutečná pomoc těm seniorům. To znamená ochránit jejich zdraví, skutečně mistrovat, ať už jsou doma žijící, nebo v domovech pro seniory. Je vybavit těmi skutečně kvalitními antivirovými rouškami. A ne jim dát takovýto příspěvek, který nemá ani tu ekonomickou logiku z hlediska, jak tedy rozpočtu a toho obrovského deficitu, který dneska máme. Historicky nejvyššího a budeme ho splácet ještě spoustu let. Ale nemá ani logiku z hlediska toho, že by ti senioři třeba právě měli ohrožené ty příjmy, jestli někdo se nemusel obávat v době krize toho, že přijde o své příjmy, tak to jsou státní zaměstnanci, a právě důchodci.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, váš předchůdce na postu ministra financí, pan Ivan Pilný, který tam byl za hnutí ANO, pro Seznam řekl, druhá strana věci je opět to plošné socialistické opatření. Nechápu, proč příspěvek nedostanou důchodci, kteří mají menší než průměrný důchod. Nechápu, proč stát plošně nerozdává roušky. Co byste mu na to řekla?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Že toto, co říká, pramení z toho, že není právník, na rozdíl ode mě, to je protiústavní, co navrhuje. My musíme...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Rozdávat lidem roušky?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, protiústavní je to, dát pouze těm, kteří mají nižší důchody. To jste říkala n začátku. Takže to je protiústavní, to prostě nejde.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Rozdávat lidem roušky je možné?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ano, to možné je, samozřejmě.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A budete to dělat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

My máme ve státních hmotných rezervách, vláda o tom jednala asi před třemi týdny, tak máme zásobu na více než 2 měsíce, teď se dosoutěžují další...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Já se ptám, jestli budete lidem rozdávat...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak pokud bude potřeba...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To, co říkala paní Pekarová, že pan ministr zdravotnictví, nebo to byl pan ministr vnitra říkal, že každý dostane jednu roušku. Žádnou jsme nedostali.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Byli jsme v době, paní redaktorko...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A teď jsme v jiné době.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Jsme v jiné době, roušek máme dostatek, nikdo se nemusí obávat.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Kolik stojí rouška?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Záleží jak která, ta obyčejná se pohybuje kolem 4 korun, tuším, jsem teď tušila.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Kde jste ji byla naposledy koupit? kolik stojí jednorázová rouška, 30 korun. Neuvažujete o zastropování ceny roušek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Samozřejmě zastropování není možné, to jsme debatovali několikrát. Cenový odbor má ministerstvo financí pod sebou. Je tolik typů těchto roušek, že prostě není možné zastropování cen. Nebylo by to možné, zkontrolovatelné, nebylo by tyto, ministerstvo zdravotnictví to není schopno vydefinovat, my jsme byli schopni zastropovat pouze takové ty speciální respirátory.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Valachová, neměl by stát rozdávat lidem, případně seniorů důchodcům roušky, nemělo by to větší smysl, než jim dát jednorázový příspěvek 6000, případně 4 000 Kč?

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Já zareaguji na tu debatu, tak jednak na paní předsedkyni Pekarovou, ona říkala, že v hospodářské krizi jsou nejbezpečněji na tom státní zaměstnanci a důchodci, to by mohla připomenout těm, kteří prožili 2009/2010 tu krizi pod vládu ODS a TOP 09 a opravdu tyto 2 skupiny v bezpečí nebyly, a právě tam ty díry například v důchodech vznikly, a co se týká roušek, na které se ptáte, stát má v tuto chvíli, to je rozdíl od jara, já jsem hovořila s ministrem vnitra Janem Hamáčkem, naším předsedou sociální demokracie, máme dostatek roušek jako stát. Máme ve státních rezervách...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To už jsme slyšeli, měl by je stát rozdat nebo ne lidem? Minimálně seniorům.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Měl by zajistit, pokud se zhorší, paní redaktorko, ta situace, tak měl by zajistit distribuci směrem k seniorům. To souhlasím, jsou to zranitelné skupiny, určitě epidemiologové by nám to doporučili, ale co si myslím, že je důležité a vy jste to zmínila, já to vidím také v lékárnách a vidím to na internetu, radikálně stoupá cena roušek a také není jistá jejich kvalita, jak slyšíme od odborníků, takže myslím si, že i tady bychom jako vláda měli zasáhnout a hledat prostředky pro to, abychom tu cenu buďto udrželi v přiměřené míře, nějak ji regulovali, anebo kontroly zvýšit, abychom zajistili kvalitu, protože ta rouška opravdu bezpečná. To souhlasím.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Michal teď ukáže, o kolik hlasů se hraje.

Michal KUBAL, moderátor

Ano, jsou to velká čísla. Česko má zhruba 10 700 000 obyvatel, z toho bychom mohli vyjít. Samozřejmě ne všichni volí, Z toho 3 000 000 důchodců. Starobní penzi pobírá téměř 2,5 milionu lidí, zhruba 400 000 obyvatel. má pak nárok na invalidní důchod. Průměrná starobní penze je teď 14 400 Kč. Vyšší je u mužů, bezmála 16 000, u žen je mírně nad 13 000, konkrétně 13 200 Kč. S růstem penzí se zvyšují nároky na rozpočet. Před sedmi lety poslal stát na důchody 388 miliard. Tady vidíme, letos to má být 507 miliard korun. V posledních letech je to zhruba třetina rozpočtu.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, můžete to teď před diváky z úplně čistým svědomím říct, že ta částka 6 nebo 4000 není předvolební úplatek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

A o kterých volbách mluvíte? Každý rok jsou tady volby, paní redaktorko.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Senátní a krajské volby, které budou teď na podzim. Ptám se, můžete to říct s čistým svědomím, že to není předvolební úplatek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ne, že žádném případě, já jsem vám uvedla ekonomické... Není, každý rok jsou nějaké volby. A my zvedáme důchody několikátý rok po sobě.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak řekněte mi, jak jste vypočítali tu částku? Je jedno, jestli to je 500 Kč nebo 400 Kč nebo 300 Kč, proč to není třeba 150? Tady vy házíte čísla 6000, 4000. Na základě čeho to vzniklo, tohle číslo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Vzniklo to na základě debaty a těch zvýšených nákladů, které se prostě objevují v tom spotřebním koši pro důchodce, odhadem náklady na léky, na to, co vlastně jejich potřeby, na potraviny, zvedla se nám cena energie, a to jsme zohlednili, zhruba zprůměrovali. Proto já jsem se třeba klonila a kloním k částce 4000, která se mi zdá optimální. Samozřejmě bude o tom politická debata. S koaličním partnerem tento týden a rozhodneme prostě, jaká ta částka to bude. Toto všechno mělo prostě vliv na to, abychom zohlednili zvýšené náklady v letošním roce. A já nemluvím o prosinci. My chceme...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já mluvím o tom, že to chceme prosadit v rámci takzvané legislativní nouze, a vyplatit v okamžiku, kdy to bude účinné.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak já bych teď do debaty přizvala paní Helenu Horskou, hlavní ekonomku Raiffeisenbank, dobrý večer.

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Hezký večer všem divákům.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Horská, je jednorázový příspěvek pro důchodce v současné době odůvodnitelná položka rozpočtu?

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Odůvodnitelná aspoň podle těch argumentů, které jsem teď živě slyšela, není, když budeme argumentovat právě zvýšenými životními náklady, tak já mám čísla. Podle indexu spotřebitelských cen, který se týká právě spotřebitelského koše důchodců, tak spotřebitelské ceny v červenci vzrostly v meziročním srovnání pro důchodce o 4 %. Pro běžného průměrného občana o 3,4 %, o jednotlivce domácnosti, který má nízký příjem, také o necelá 4 %, jinými slovy, nevidím tady jediný důvod, proč by se jedné skupině mělo výrazně přidávat na úkor jiné skupiny, například zmiňované té sociální skupiny, například singles s malými dětmi, jinými slovy samoživitelé s malými dětmi.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Horská, a kdo peníze, které důchodci dostanou, evidentně dostanou, ve finále zaplatí?

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

Daňoví poplatníci, a to všichni. To znamená ti, co se podílí, ať ti, co jsou aktivní, ti, co pracují ti, co se snaží i v této velmi těžké krizové době najít pro sebe uplatnění, a ti, co naštěstí a buďme rádi, že ta práce je, mají práci. A myslím si, že toto přerozdělování takzvané mezigenerační nebude dělat dobře ve společnosti, protože když se podíváme na tuto specifickou krizi, tak ona nejspíš dopadne nejvíc právě na jednotlivce, na sociálně slabé skupiny. Na jednotlivce s malými dětmi. A tam si myslím, mám pořád pocit, že stát na ně zapomíná, protože možná nejsou ti voliči.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak paní ministryně, kdy dostanou i tihle lidé nějaký jednorázový příspěvek typu rouškovného?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak mně se nelíbí, že paní ekonomka místo těch ekonomických argumentů tady vytváří jakousi trošku kampaň proti důchodcům. To se mi skutečně nelíbí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Ti důchodci se podíleli a přispívali do systému daňového po celý svůj život.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ale to jim niko neupírá.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Říkáte to, co paní Horská neřekla. Ona argumentovala čísly.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Já bych ráda teď taky měla prostor něco říct. Teď v tuto chvíli oni nemohou mnohdy už nějakým způsobem do toho systému přispět, nemohou si jít přivydělat. A skutečně i ona připustila, dokonce řekla 4 %, já jsem řekla 3,9 čili to je ten důvod, proč vlastně chceme jim to kompenzovat. A tady máme robustní...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Kde na to vezmete?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

V tuto chvíli jsme si vytvořili prostor ve státním rozpočtu. Je tam prostě, je tam určitý, jak se vyvíjí plnění státního rozpočtu, tak prostě na to budeme mít. Já sama se držím zpátky, říkám maximálně 4000. A tuto částku budu hájit, ta se mi zdá prostě ustojitelná. A ten systém, nezapomínejme na to, že tady byly osoby samostatně výdělečně činné, 22 miliard, antivirus k dnešnímu dni ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Zůstaňme prosím u těch důchodců. Paní Valachová, řekněte mi, jak budete vy jako koaliční partner tlačit na to, aby bylo v rozpočtu dost peněz na ten jednorázový příspěvek? Budete tlačit na zavedení sektorové daně nebo máte jiný plán, jak peníze do systému dostat, protože jde o miliardy.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Já to ještě doplním, paní redaktorko, vy jste zmiňovala podezření, že by to měl být úplatek směrem k seniorům a seniorkám, možná by to podezření bylo pravdivé, pokud by naše vláda v těch následujících týdnech neměla připraveno a nechystala se schválit kurzarbeit, to znamená zajištění pracovních míst se spravedlivými mzdami do budoucna...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Můžete mi prosím odpovědět na otázku.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Kdybysme se nechystali zajistit slaďování pracovního a rodinného života vůči rodinám s dětmi skrze ošetřovné a tak dále.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Valachová, můžete mi odpovědět, prosím?

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Ano, a co se týká, kde na to vezmeme, tak chystáme koaliční dohodu o tedy mírném vyšším progresivním zdanění ve fázi několika sazeb. To souvisí se zrušením superhrubé mzdy, takže bude tam několik sazeb a bude tam mírné zvýšení progrese. Chystáme odblokování dalších věcí v rámci koalice, co se týká sektorových daní. To my prosazujeme jako sociální demokraté dlouhodobě, jak bankovní daň nebo digitální daň. U bankovní daně nemáme zatím shodu, ale usilujeme o to.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Pekarová, co říkáte těm plánům koaliční vlády, že na to vlastně peníze má a budou na to, tak proč je nedat důchodcům?

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/

Vláda si od vlastně někdy v průběhu minulých měsíců odbrzdila tu dluhovou brzdu, kterou jsme tady měli, takže ona se teď tváří, že je všechno v pořádku, že ty peníze jsou nebo někde budou, žádné naleziště ropy tady nemáme, abychom mohli takhle hovořit. A myslím si, že ani nebudeme v následujících měsících mít. Prostě je to všechno jenom na dluh, je to na úkor těch ostatních generací, které to prostě zaplatí. A není ani žádným lakováním narůžovo možné tady tento fakt zastřít. Prostě takhle to je a takhle se to má. A když tady paní ministryně tvrdí, že si na to vytvořila nějakou rezervu, tak kde v tom dluhu těch 500 miliard to je? Prostě to je dluh, který všichni budeme muset jednou splatit a těch 6000, které teď jednorázově nebo 4000...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

To se tam ztratí v tom balíku.

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/

18 miliard ale není zas tak málo. I kdyby to bylo méně, 4000, tak jsou to pořád víc než tedy 10 miliard korun, které prostě budou chybět, spolu s těmi všemi dalšími opatřeními, která samozřejmě, která jsou naprosto nezbytná potřebujeme právě proto, abychom takto obrovský dluh už v těch dalších letech neměli. Ale k tomu vláda nesměřuje . Nesměřuje k tomu žádnými svými kroky. Toho se obáváme nejvíc, že to nebude jenom ten letošek, ale i příští rok, i další roky ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, zajímá vás názor Národní rozpočtové rady? Já se na to ptám, protože její předsedkyně Eva Zamrazilová dnes v DVTV řekla, že sice na vládu chodí, ale sedí v jiné místnosti, takže se k návrhům vlády nemůže ani vyjádřit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak prosím vás, ona sedí, nejen ona, ale další členové, kteří ze zákona mohou chodit na jednání vlády, což může být třeba pan guvernér, předseda Českého statistického úřadu, tak sedí z epidemiologických důvodů v jiné místnosti, v náslechové, protože...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A zajímá vás její názor?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Samozřejmě, já se s ním seznamuji. Určitě to odmítá. Já znám její názory, paní předsedkyně...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Na co takovou radu máte, když ji neposloucháte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Vždycky ji posloucháme, teď bude příští, do 14 dnů budeme mít makroekonomickou predikci, budou to posuzovat, budou posuzovat odhad příjmů. Vždycky tomu nasloucháme. Ne vždy souhlasíme.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

A tak další věc, o které vláda rozhodla, je prodloužení programu Antivirus. A Michal řekne, o co přesně jde.

Michal KUBAL, moderátor

Je to tak. Klíčové části programu antivirus budou pokračovat, schválila vláda. Příspěvky na mzdy zaměstnanců ve výši 80 nebo 60 % podle druhu pomoci budou firmy čerpat ještě v září a říjnu. Podnikům, které v důsledku vládních nařízení zastavily výrobu, případně ji omezily nebo měly zaměstnance v karanténě, stát poslal přes 17 miliard korun. Antivirus typu C už pokračovat nebude. Stát nabídl menším firmám odpuštění plateb na sociální pojištění za červen až srpen. Využilo toho přes 100 000 podniků a stalo to víc než 4 miliardy. Někteří ekonomové ale soudí, že vláda touhle podporou brzdí potřebnou restrukturalizaci trhu a drží ve firmách budoucí klienty Úřadu práce. Nezaměstnanost se teď drží pod třemi procenty, pod čtyřmi procenty, 3,8 je to přesně.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

My se vracíme k ekonomce paní Horské. Paní Horská, má prodloužení obou režimů Antiviru do konce října ještě smysl?

Helena HORSKÁ, hlavní ekonomka Raiffeisenbank

To je právě to, co mělo už skončit vlastně se skončením výjimečných opatření. Ale bohužel vláda se nerozhoupala k těmto změnám. A bohužel vlastně informace o tom, že se bude program Antivirus A, B prodlužovat do října letošního roku, dostaly naše firmy vlastně týden necelých 8 dní před ukončením, původním plánovaným ukončením tohoto programu, takže plánování v této ekonomice je velmi těžké. A rizika rostou. Podle mého názoru ta pomoc měla být vypnuta už dříve, abychom stejně, jako byl vypnut, například podpora osobám samostatně výdělečně činným, protože je čas si rozsvítit na tu ekonomiku. Nemyslím tím posvítit, to je trochu jiný význam. Ale rozsvítit na tu ekonomikou světlo, abychom věděli, v jakém stavu a v jaké kondici ekonomika je. Naopak jí uvolnit prostor k tomu, aby volné pracovní síly se přesouvaly z těch firem a z těch oborů které, bohužel dopadly špatně vlivem koronavirové krize, k těm podnikům, které naopak byly schopné se vypořádat s touto krizí. A mohou pracovat. Já se s dovolením ještě vrátím k argumentům, co se týká takzvaného rouškovného, protože bych ráda tady zdůraznila to, co možná zapadlo, že inflace v České republice roste všem občanům České republiky. Inflace průměrná v červenci byla 3,4 % a měřená pro důchodce byla 3,9 %. Tento relativně malý rozdíl podle mého názoru, řekněme, neopravňuje k tak výraznému zvyšování dávek. Ač já mám také doma důchodce a přeju jim určitě to nejlepší, ale není to ten argument, který bych určitě použila, ekonomický argument, k tomu, abych ospravedlnila tak výrazný nárůst penzí pro naše penzisty. Ač jim to opravdu z celého srdce velmi přeju.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Horská, já děkuju za váš názor. Paní ministryně, nepřišlo to rozhodnutí pozdě o zrušení těch Antivirů nebo prodloužení do října?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Tak byly vládní prázdniny, my jsme o tom samozřejmě debatovali už před vládními prázdninami. Víceméně jsme byli domluveni, že Antivirus se prodlouží. Tripartita to měla na vědomí, ty signály vlastně jsme vysílali. My jsme se přeli jenom o to, jestli to bude podle návrhu ministerstva práce a sociální věci do konce roku, anebo to bude kratší doba. Prosadili jsme nakonec kratší dobu. Základní důvod je jediný, že není připravený kurzarbeit, nemáme vydiskutované ty základní parametry, teď jsme diskutovali včera i dnes na technické úrovni, ještě nemáme úplnou shodu, a to byl ten důvod, abychom vlastně to nekončili, aniž bychom měli nějakou zákonnou náhradu, ale chci říct, že ten Antivirus v podstatě céčko končí tím, že...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně neříkejte detaily, to nemá smysl, protože diváci---

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Dobře, karanténa ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Valachová, prosím řekněte mi, jaký je váš názor na takzvaný trvalý kurzarbeit, který by měl podle vaší ministryně v budoucnu podobným situacím předcházet? Paní ministryně tu říká, že zatím není shoda, tak kde je ten problém, na čem se nemůžete dohodnout?

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Antivirus byl nejúspěšnější vládní program, zachránil stovky tisíc míst. Tam jsme ---

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Ale já se vás ptám na to, kde se nemůžete dohodnout.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

A co se týká toho dalšího kroku, ten je přirozený a nastane v řádech dvou měsíců, a to je kurzarbeit, co se týká té shody, v Německu to trvalo ta shoda 30 let, tady jde o to, že diskutujeme také samozřejmě se zaměstnavateli, se všemi odborovými svazy. A nejde o to mít rychlé zbrklé dílo, ale něco, co opravdu zachrání pracovní místa pro budoucnost. Takže my teď potřebujeme --- program pro budoucnost, takže držím se vaší otázky, paní redaktorko.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní Pekarová, za jakých okolností byste byli ochotni přistoupit na trvalý kurzarbeit nebo je to něco, co může ekonomice pomoct?

Markéta Pekarová ADAMOVÁ, předsedkyně strany /TOP 09/

Tak trvalý kurzarbeit určitě smysl má, je tam ale důležité právě to slovo arbeit, tedy práce. To znamená, musí být zaměřen na podporu pracovních míst, která ještě mají šanci na další existenci. A tedy pomoc těm lidem, kteří na nich budou pracovat i v dalších letech, a překonat v tomto nějaké úskalí, nějaké období. Ale prodloužení těch současných antivirů, které vláda schválila na 2 měsíce, tak k ničemu takovému nevede, to konzervuje často místa, která vůbec už by nebyla a nebyla schopná se udržet. A tím škodí těm lidem, kteří na tom místě pracují, protože oni si nemohou hledat jinou práci, oni je firmy nemohou propustit, aby vůbec tu podporu na ně získaly. Takže se dostávají do takového začarovaného kruhu. A jenom se ten problém posouvá v čase dopředu, odsouvá se do budoucna, ale jednou prostě nastat musí. A my musíme hlavně využít tu krizi jako příležitost k tomu tu naši ekonomiku změnit v rámci své struktury. To znamená restrukturalizovat ji a tomu by pomohla právě...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Paní ministryně, prosím stručně už.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

--- Ano velice stručně. Ještě k tomu antiviru, klesá podpora, protože ti lidé se vrací z těch překážek. To znamená, to co jsme vypláceli před měsícem, dvěma, třemi, tak klesá. Je vidět, že se začíná ekonomika startovat. Kurzarbeit tak, jak se o něm bavíme, znamená, že my nebudeme podporovat právě lidi na překážkách, ta doba skončila. Ale budeme podporovat to, že ti lidé jdou pracovat, vytváří hodnoty. A ta firma prostě, to odvětví, protože to odvětví nebude na firmy, to odvětví se dostalo...

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Aby nepropouštěly.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Aby nepropouštěly, ale aby pracovali. To znamená oni vlastně budou pracovat 3 dny, 4 dny, a to jsou ty parametry, o které se hádáme, a stát bude pomáhat s tím zbytkem.

Světlana WITOWSKÁ, moderátorka

Tak děkuju vám dámy za to, že jste byli hosty Událostí, komentářů. Hezký večer a na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/

Děkuju za pozvání, na shledanou.

Kateřina VALACHOVÁ, místopředsedkyně poslaneckého klubu, ČSSD

Na shledanou.

Michal KUBAL, moderátor

