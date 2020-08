Akciová rallye láme rekordy - komentář Fincentrum & Swiss Life Select

Americké a evropské akcie si uplynulý týden prošly poněkud odlišným příběhem. Zrychlující se dynamika přírůstků nově nakažených v Evropě se částečně odrazila i na srpnových výsledcích eurozóny v indexu nákupních manažerů PMI. Ten poklesl z 54,9 bodu na 51. To je sice stále nad 50bodovou hranicí značící růst aktivity a očekávání budoucího zlepšení, nicméně to poukazuje na lehké zhoršení nálad. „To se tak propsalo i do záporné týdenní výkonnosti širšího evropského indexu STOXX 600. „Vedle toho americký akciový index S&P 500 v uplynulém týdnu prorazil historické úrovně, když v pátek skončil na novém zavíracím maximu 3 397,19 bodu. Závěr týdne ho mimo jiné podpořila i dobrá čísla růstu výroby v USA,“ komentuje vývoj Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Index S&P 500 mění podobu

Hlavní motor růstu akciového indexu S&P 500 rozhodně představuje technologický sektor. To symbolicky stvrzuje i vývoj akcií společnosti Apple, v tuto chvíli podle tržní kapitalizace největší společnosti na světě, která ve středu svojí hodnotou jako první americká firma převýšila objem 2 bilionu dolarů. V závěru týdne společnost Apple táhla celý index, když její akcie jenom za pátek vyrostly o více jak 5 %.

V rámci daného indexu tak můžeme vidět výrazně se rozevírající nůžky výkonnosti jednotlivých sektorů a firem. Již při reportování výsledků hospodaření za druhé čtvrtletí společností zařazených do indexu bylo patrné, že si každý sektor prochází naprosto odlišným vývojem (zveřejněno u 89 % společností indexu). Zatímco v růstu zisků se technologický sektor pohyboval okolo 0 %, veřejné služby se blížily 9 % a zdravotnictví bylo poblíž 7 %, na druhém konci se nacházely energetický a průmyslový sektor s poklesy −163,4 % a −85 %. V tom lze spatřovat výhodu, že by se tak mělo jednat o velice diverzifikovaný index. Problém ovšem nastává ve změně vah jednotlivých sektorů a firem s tím, jak odlišně se vyvíjí jejích hodnoty akcií.

„To lze demonstrovat na výkonnosti celého indexu. Navzdory jeho kladnému zhodnocení k začátku roku se současně zhruba 318 společností indexu nachází za dané období v záporných číslech. Vysvětlením je nabobtnání pár úspěšných sektorů a stále větší koncentrace v rychle rostoucích akciích. To dokládá fakt, že akcie společností Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft a Facebook tvoří čtvrtinu hodnoty celého indexu. Kdyby byl přitom index počítán stejnou váhou pro každou akcii, v porovnání s výkonností z průběhu minulého týdne by místo kladných 4,5 % od začátku roku dosahoval naopak ztráty −3,5 %,“ řekl Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.

Zajímavé rozhodně je, že úspěch pár vybraných sektorů se projevuje i v dalších indexech. V globálním akciovém indexu MSCI All Country World se součet zdravotnictví a technologií vyšplhal k podílu okolo 43 %.





Evropa zná téměř všechny výsledky

Téměř všechny společnosti zahrnuté do evropského akciového indexu STOXX 600 také už reportovaly své výsledky hospodaření za druhý kvartál 2020 (zveřejněno u 89 % společností indexu). I v Evropě technologický sektor odolal dopadům koronaviru. 82 % technologických společností zařazených do indexu překonalo odhady zisků. Daný sektor pak v souhrnu poklesl ve výsledcích hospodaření o pouhých 5 % (v indexu S&P 500 do bylo 0 %). Nejhůře dopadly zbytná spotřeba a energetický sektor. 50 % společností energetického sektoru vykázalo horší zisky, než analytici očekávali. Ve výsledku tak sektor v ziscích propadl ve druhém čtvrtletí o 142 % (v indexu S&P 500 ale dosáhl hlubšího propadu zisku −162 %). Zbytná spotřeba indexu STOXX 600 pak zaznamenala pokles zisku ve výši −165 %.





Pohled zpět

Prozatím tak pokles výsledků hospodaření podkladových akcií pro celý index STOXX 600 odpovídá −65 %. Index S&P 500 v tuto chvíli vykazuje nižší zisky o −34 %. Rozdílná zastoupení jednotlivých sektorů v indexech tak mají stěžejní dopad na konečné výsledky. Pohledem na total return, tedy výkonnost zahrnující kapitálový i dividendový výnos, se od začátku roku aktuálně index S&P 500 pohybuje u 6,5 %, zatímco index STOXX 600 je na úrovních – 8,85 %. „Například globální akciový index MSCI All Country World dosahuje kladného zhodnocení 2,6 %. I když je ale k počátku roku v plusových číslech, nedokázal se stále navrátit na nejvyšší hodnoty z poloviny února. Naopak u indexu S&P 500 můžeme nyní říct, že stanovuje nové rekordy a má tak za sebou nejrychlejší zotavení po pádu z historického maxima do medvědího trhu. Například krizi na trzích v sedmdesátých letech vyvolané zeměmi vyvážejícími ropu trvalo zotavování 1899 obchodních dnů,“ komentuje Richard Bechník, investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.