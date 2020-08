Držitelkou ocenění Žena regionu za Moravskoslezský kraj se stala Pavla Klečková

Vítězkou letošního jedenáctého ročníku prestižního ocenění Žena regionu se za Moravskoslezský kraj stala Pavla Klečková, která je spoluautorkou unikátního nouzového přístřešku pro lidi bez domova a pomáhá i v Klokánku, Spirále, Rubikonu, mobilním hospici Ondrášek a každou neděli rozdává jídlo s organizací Food not Bombs. V hlasování veřejnosti obdržela v konkurenci dalších devíti finalistek z Moravskoslezského kraje nejvíce hlasů.

Slavnostní předání ceny Žena regionu se uskutečnilo v úterý 25. srpna v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Ocenění Pavle Klečkové předal za přítomnosti zástupců soutěže a partnerů hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a zakladatelka projektu Žena regionu Denisa Kalivodová. Slavnosti byly přítomny také finalistky regionálního kola.

„Každým dalším ročníkem Ženy regionu se utvrzujeme v tom, jak je Moravskoslezský kraj plný neobyčejných žen se srdcem ze zlata. Vloni titul v našem kraji získala dobrovolnice v organizaci Adra a Santé. Tento rok jsme zase měli jedinečnou šanci vyzdvihnout práci paní Klečkové, která svůj volný čas vkládá do svého okolí v rámci hned několika projektů a institucí. Všem finalistkám bych chtěl poděkovat za vše, co pro náš regionu dělají,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a dodal, že výherkyni drží palce do celostátního kola, kde bude reprezentovat Moravskoslezský kraj.

Vítězka ceny Žena regionu v Moravskoslezském kraji Pavla Klečková systematicky zjišťovala, kdo její pomoc potřebuje nejvíce, a došla k tomu, že jsou to lidé bez domova. Se svým partnerem se seznámili s ředitelem Armády spásy a začali rozdávat teplou polévku v zimě. V roce 2018 společně vymysleli, a zpočátku i sami vyráběli unikátní projekt „Iglou“ doma v obýváku. Jde o nouzový přístřešek pro lidi bez domova, zůstávající z různých důvodů venku v zimě. Tato Iglou se nyní rozšiřují s úspěchem do dalších měst i zemí a doposud jej využilo přes 300 lidí bez domova po Evropě. Kromě tohoto speciálního projektu podpořila také vznik Ordinace pro chudé, pomáhá v zajištění již tradiční Vánoční večeře pro lidi bez domova a v době pandemie byla opět tam, kde nejvíce chyběla pomocná ruka – jako dobrovolník v Mobilním denním centru. Pomáhá i dětem v Klokánku a rozdává jídlo lidem bez domova každou neděli s organizací Food not Bombs. Ve svém volném čase ještě vypomáhá v dalších neziskových organizací a to Spirála, Rubikon a Mobilní Hospic Ondrášek.

Pavla Klečková postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, kde si prvenství odnese ta z krajských vítězek, která v hlasování veřejnosti obdržela absolutně nejvyšší počet hlasů. Vyhlášení celostátní vítězky se bude konat 12. října 2020 v Senátu Parlamentu ČR.

Finalistky 11. ročníku za Moravskoslezský kraj

Radana Brábníková

Radana je ostravský patriot a výkonnou ředitelkou společnosti Gamin s.r.o., která je špičkou ve svém oboru. Ač vzděláním právnička, v?technické oblasti a řízení lidí se pohybuje s?lehkostí a velkým entuziasmem. Je aktivní v?řadě neziskových projektů, zakladatelkou spolku Zámostníček při MŠ Zámostní v?Ostravě a věnuje se lektorské a mentorské činnosti.

Dana Divaková

Dana založila před 17 lety organizaci Institut komunitního rozvoje. Dlouhodobě se věnuje pomoci neziskovým organizacím a rozvoji lidských zdrojů v regionu. Svůj um využívá i při pomoci osobám ohroženým sociální exkluzí, různých workshopech, konferencích, webinářích... Sama je totiž lektorkou se širokým záběrem. Ročně proškolí desítky zájemců v tématech jako jsou udržitelný rozvoj, komunitní plánoví, sociální služby, zapojování veřejnosti.

Libuše Heřmanová

Libuše je zapojená do celé řady projektů dobročinné organizace Adra. Velkou dávku energie dává i mentálně a fyzicky postiženým klientům sdružení Santé. Vede společně se svou dcerou v zařízení Mikádo pravidelnou muzikoterapii, organizuje benefiční koncerty a podporuje charitativní sbírky na pomoc nemocným dětem. V době koronaviru šila roušky nejen pro celou rodinu, ale i sousedům a zdravotníky v zařízení Helios a pro seniory v Havířově.

Pavla Klečková

Pavla nejdříve pro Armádu spásy rozdávala pro lidi bez domova v zimě teplou polévku. To ji dovedlo k projektu „Iglou“. Společně s manželem vymysleli nouzový přístřešek pro lidi bez domova, který využilo přes 300 lidí po celé Evropě. Podpořila také vznik Ordinace pro chudé, v době pandemie pracovala jako dobrovolník v Mobilním denním centru. Pomáhá i dětem v Klokánku, mobilním hospicu Ondrášek a rozdává jídlo lidem bez domova každou neděli s organizací Food not Bombs.

Zdeňka Kolláriková

Zdeňka je propagátorkou bio potravin a kreativního vaření. Více než 20 let boří mýty o tom, že co je zdravé, není dobré. Je lektorkou vzdělávacích kurzů, workshopů pro děti i rodiče, pro školy i veřejnost, věnuje se komunitnímu vaření, přednáškám, projektům spojeným s jídlem, je výživovou poradkyní Nutris, registrovanou koučkou Mindset Coach. Autorka originálních receptur vydala kuchařku Moje BIO pochoutky a produkuje vlastní značku sušenek z vybraných bio surovin.

Dominika Kramná

Dominika velí v dobrovolnickém centru v Kateřinkách. Pomáhají v domovech pro seniory, lidem se zdravotním nebo mentálním postižením, nemocnicích, venčit pejsky v pěstounské péči, s doučováním dětí a zaměřují se i na pomoc "osiřelých" seniorů, kteří žijí sami a nemá jim kdo pomoci s nákupem, nebo se jen cítí sami. Dobrovolníci jsou v centru i senioři, kteří dělají "náhradního" dědečka nebo babičku dětem.

Renáta Valerie Nešporek

Renátu Valerie byla aktivní v oblasti financí v ŽDB Bohumín a jako předsedkyně dozorčí rady Nadačního fondu prevence zdraví a Hutnické zdravotní pojišťovny. Mnoho let působila jako prorektorka Vysoké školy podnikání v Ostravě a souběžně plnila funkci revizorky Nadačního fondu podnikavostí k prosperitě. Přes tři roky vedla příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení Ostrava – Jih. Svůj um využívá již téměř osm let pro podporu žen podnikatelek i pro charitativní činnost. K tomu všemu je ještě 1. viceprezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, předsedkyní jejího ostravského klubu, členkou odborné rady British Institute of Management a externě spolupracuje s několika vysokými školami.

Ilona Rédlová

Ilona je byla dvakrát oceněna městem Krnovem, a to v oblasti kultury a vzdělávání za vynikající pedagogické výsledky za rok 2017 a 2018. Založila československou pěveckou soutěž Hlas Slezska. Dává příležitost talentovaným zpěvákům nejen v klasickém, populárním a komorním zpěvu, ale také v rappingu. Ve svém repertoáru má mnoho operních a operetních rolí. Za její pěveckou kariéru vystoupila "na prknech" v divadlech Opavě, Ostravě, Olomouci, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, ale také v Bánské Bystrici a Košicích. V současnosti působí jako pedagožka zpěvu na ZUŠ v Krnově a vede pěvecký sbor Voices.

Vanda Šlosarčíková

Vanda se na základě svých osobních zkušeností rozhodla věnovat svoji podporu Dětskému hemato-onkologickému oddělení FN Olomouc. Pořádá Floristický maraton, návštěvy zvířat na dětských táborech, dražby, proměny s vizážisty a kadeřníky. Má na "svědomí" Facebookovou stránku "Na jedné lodi", která již pátým rokem podporuje malé onkoláčky. Momentálně skupina obsahuje bezmála tisíc lidí, kteří plnění dětská přání, včetně přání posledních. Dále podporuje Mobilní hospic Ondrášek v Ostravě a v neposlední řadě se zapojila do výroby roušek, ušila a rozeslala jich stovky a stovky a výtěžek opět putoval Ondráškovi.

Pavlína Zarubová

Pavlína je již dva roky ředitelkou ostravského Centra služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. Problematice komunikace osob se sluchovým postižením se věnuje přes třicet let. Pracuje také jako CODA tlumočník. Zařizuje zdarma přednášky a besedy. V době koronavirové centrum nejen pro své klienty ale každého zájemce zprostředkovávalo ušité roušky, a i když museli na chvíli přerušit provoz, na své klienty mysleli a své služby nabízeli on-line.

O soutěži Žena regionu

Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem motivují a obohacují ostatní, podílejí se na veřejném životě, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům nebo přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média většinou ani tušení. Soutěž se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Ústeckého kraje. Vyhlašovatelem soutěže je od roku 2009 společnost Prime Communications, s. r o.