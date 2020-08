Důvěra ve Francii mírně poklesne (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešní kalendář finančním trhům mnoho impulzů nenabídne. Spotřebitelská důvěra ve Francii pravděpodobně ztratí jeden bod. I tak ale zůstane na stále relativně vysokých úrovních. Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech vzrostou. Žádná hitparáda to ale nebude. Společná evropská měna by si tak mohla vůči americkému dolaru připsat další zisky . Svézt by se s tím mohla i česká koruna