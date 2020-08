ZENTIVA INVESTUJE NA INDICKÉM TRHU

Farmaceutická firma Zentiva rozšířila své indické aktivity o závod v Anklešváru. Hodnota akvizice, kterou česká společnost realizovala navzdory současné pandemii koronaviru, dosahuje 800 milionů korun.

Ilustrace: Shutterstock? Farmaceutický průmysl patří mezi nejperspektivnější indická odvětví. Kromě výrobního závodu v Anklešváru plánuje Zentiva ještě zřízení administrativního zázemí v komerční metropoli Bombaj. LÉKÁRNA SVĚTA Indie patří mezi nejvýznamnější výrobce generik a aktivních farmaceutických látek (API). V dnešním hospodářsky propojeném světě lze bez nadsázky tvrdit, že se Indie profiluje jako „lékárna světa“, jelikož objemem výroby patří na třetí místo na světě a její podíl stále roste. Vědomi jsou si toho všichni významní hráči světa, mezi které se nedávno připojila i česká Zentiva, čímž se zařadila mezi 3000 farmaceutických firem na trhu se sítí více jak 10 500 výrobních míst a růstem sektoru 9,3 % v roce 2019. ZENTIVA PŘI CHUTI Jedná se o další krok v celosvětové expanzi, která navazuje na předchozí akvizice ve Spojeném království a v Rumunsku. Tato poslední akvizice v Indii probíhá paralelně s aktuálními investicemi ve výši mnoha milionů eur do vlajkových výrobních závodů Zentivy v Praze a Bukurešti. „Akvizicí závodu v Anklešváru jsme se vydali na vzrušující novou cestu Zentivy India. Je pro nás opravdovým potěšením sloužit pacientům, kteří jsou naší každodenní inspirací. V plánu máme hodně aktivit k dosažení tohoto záměru,“ uvedl ředitel výrobního závodu v Aneklešváru Ashwani Sood. ANKLEŠVÁR Toto stotisícové město leží na jihu Gudžárátu, jednoho z nejvyspělejších svazových států Indie, s dobrou konektivitou do Bombaje, Pune či Ahmedábádu. Anklešvár je známý jako průmyslové centrum. Zentiva využije již existující farmaceutické infrastruktury, závod odkoupila od firmy Sanofi. Tento závod, založený v roce 1987, vyrábí meziprodukty a farmaceutické přípravky a disponuje střediskem pro chemický a biotechnologický vývoj. S roční produkcí přesahující 6 miliard tablet patří anklešvárský závod mezi významné výrobce v této oblasti. Velvyslanectví České republiky v Dillí je s vedením indické pobočky Zentivy i její mateřské společnosti v Praze v kontaktu. Během nedávného videokonferenčního hovoru informovalo velvyslanectví Zentivu o aktuálním stavu bilaterálních vztahů, vývoji indické ekonomiky, možnostech podpory české vlády i podpoře při zahájení činnosti a spuštění výroby. Obě strany se dohodly na další spolupráci. Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí & Tweet ?? ministr Tomáš Petříček navštívil firmu Linet

The post ZENTIVA INVESTUJE NA INDICKÉM TRHU appeared first on MZV.