Itálie bojuje s bývalým monopolem o budoucnost své sítě

Snaha Itálie podržet si kontrolu nad svou vysokorychlostní sítí rozpoutala konflikt s největší telekomunikační společností této země - Telecom Italia. Jak se vyvíjí poslední epizoda státního intervencionismu vlády premiéra Giuseppe Conteho?

Italský soukromý sektor se potýká s pandemií a premiér Conte prosazuje větší roli státu v ekonomice. Dává vládě větší pravomoc vetovat zahraniční investice a hledat příležitosti k převzetí v průmyslových odvětvích od dálnic až po milánskou burzu. Nejnovější potyčka s bývalým státním monopolem Telecom Italia ukazuje, jak sporný může tento tlak být.

Conte podporuje plán Telecomu Italia sloučit se svým menším soupeřem Open Fiber kvůli zbytečné duplicitě investic. Ty jsou nyní potřebné na překlenutí mezer v digitální infrastruktuře, které vyplynuly na povrch během karantény. Itálie také zaostává v budování ultrarychlé sítě za svými evropskými vrstevníky.

Telecom Italia, zatížený dluhem ve výši 26 miliard eur a nafouknutou zaměstnaností, je v modernizaci sítě pomalý. Conti tedy chce, aby se Telecom Italia vzdal kontroly nad novým společným byznysem a aby zajistil, že jeho konkurenti získají k národní infrastruktuře spravedlivý a rovný přístup.

Jednotná síť „musí prostřednictvím postupů dohodnutých mezi hlavními akcionáři zaručit nezávislost“ na ostatních společnostech, uvedl v neděli ministr financí Roberto Gualtieri. To byl zatím nejzřejmější signál toho, že vláda nebude jen nečinně přihlížet a že nenechá generálního ředitele Telecomu Italia Luigiho Gubitosiho zhltnout své konkurenty, aniž by ustoupila z otázky kontroly.

Odložená divestice

Začátkem tohoto měsíce vláda na poslední chvíli zasáhla a odložila schválení divestice menšinového podílu v síti s pevným připojením, který měl Telecom prodat investorům. mezi které patří i soukromá kapitálová společnost KKR. Hnutí pěti hvězd je silně proti tomu, aby Telecom Italia získal většinový podíl v jakémkoli budoucím podniku vytvořením fúzí, uvedl úředník, který si nepřeje být jmenován.

Gubitosi v posledních měsících tvrdil, že společnost Telecom Italia si musí udržet kontrolu nad svou pevnou sítí, ale zároveň zpřístupnit tato aktiva pro použití svými konkurenty. Začátek příštího měsíce, kdy se má uskutečnit další jednání, tak bude opět zkouškou vůle. Navíc Itálie je prostřednictvím polostátní banky Cassa Depositi e Prestiti investorem jak v Telecom Italia, tak i v Open Fiber.

I přes varování Říma Telecom Italia nadále pracuje na svém plánu s KKR, informoval list Corriere della Sera informoval. Mezitím australská Macquarie Group dokončuje proces due diligence a v příštích týdnech by mohla přijít s nabídkou až 50% podílu v Open Fiber.

Stefano Buffagni, italský náměstek ministra pro hospodářský rozvoj a člen pěti hvězd, chce, aby se Telecom Italia rozdělil na dvě části, čímž by oddělil infrastrukturu od služeb. "To by bylo dobré jak pro zemi, tak pro společnost, protože by se tak mohla celá síť ocenit tržní cenou," uvedl deník La Repubblica 21. srpna.

Pokud Telecom Italia nepostoupí kontrolu nad sítí, hrozí, že se země vrátí k monopolu, varoval v rozhovoru ze začátku tohoto měsíce Franco Bassanini, bývalý ministr a předseda Open Fiber. "Nemyslím si, že existuje šance, že by antimonopolní komisařka Margrethe Vestager dala zelenou plánu, kde si Telecom Italia drží status vertikálně integrovaného operátora," dodal Bassanini.

Zdroj: Bloomberg