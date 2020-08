Informace, informace a zase informace. Olomouc hostí první krajské setkání Svazu měst a obcí

„Tento formát setkávání přispívá k předávání zkušeností. Starostové, primátoři a další zástupci samospráv na nich získávají cenné informace, a to zejména od představitelů státní správy a rezortních ministerstev. Jsou to klíčová data k tomu, abychom věděli, co se připravuje a co je aktuální. Všichni tím získáváme odpovědi na otázky, které souvisejí například s novým programovacím obdobím, odpadovou politikou i dalšími tématy, s nimiž se denně potýkáme,“ uvedl na úvod setkání primátor Olomouce Mirek Žbánek a nový předseda Komory statutárních měst.

Na programu letošního ročníku se tentokrát podíleli i samotní hosté. Prostřednictvím svazové výzvy mohli zasílat témata, která je nejvíce zajímají. „Obdrželi jsme mnoho odpovědí a z nich vybrali ty nejaktuálnější a nejčastější, o kterých budete moci diskutovat ve vašem kraji,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl. Setkání Svazu města a obcí proběhnou od 25. srpna do 1. října 2020 ve všech krajských městech.

Svaz sdružuje téměř 2 800 měst a obcí a zastupuje tak více než 8,5 milionů obyvatel České republiky. Jako partner se podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí, a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst.

