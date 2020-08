Videokomentář pro 35. týden 2020, FANGMAN a zombie společnosti

Další prázdninový týden a další růst akciového trhu. Tak by se dal nazvat vstup do nového obchodního týdne, konkrétně do 35. týdne 2020.

V rámci týdenní technické analýzy rozebírám také fundamenty a sentiment na trzích. V minulém týdnu jsme si ukázali vyhrocené pozice velkých spekulantů na indexu amerického dolaru, v tomto týdnu jsme se podívali na indikátor chamtivosti, co je to FANGMAN a jak se nyní daří tzv. zombie společnostem.

To, že přežívají společnosti, které mají vyšší výdaje než zisky, není v přirozeném prostředí vůbec nic dobrého. Ničí to přirozený řád trhu, tzv. tvořivou destrukci a ve finále tím trpí i ty společnosti, které mají svůj byznys dobře zvládnutý.

Označení FANGMAN je zkratkou pro 7 akciových společností, které dosáhly tržní kapitalizace přes 7,6 bilionů dolarů!

V týdenním videokomentáři se podíváme na vše výše zmíněné z blízka, a také si rozebereme nejoblíbenější instrumenty pomocí technické analýzy, Market Profile a Techniky COT.

Dnešní fundamenty

Ráno do trhů přišly fundamenty z Německa, konkrétně se jednalo o HDP za Q2 a Ifo byznys klimatický index. Nová data pozitivně předčila očekávání analytiků a měnový pár EURUSD opět zpevnil.

V 16:00 do trhů dorazí fundamenty ze Spojených států, konkrétně Důvěra spotřebitelů v ekonomickou aktivitu a Prodeje nových domů.

Ve večerních hodinách mohou zahýbat s vybranými instrumenty jak proslov člena Fedu Dalyho, tak i týdenní odhad změny zásob ropy v USA od agentury API.

Týdenní videokomentář - technická analýza a pohled na fundamenty a tržní sentiment





