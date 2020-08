Experti NABE: 25% respondentů věří v možné opakování recese, dolarové sazby zůstanou dole až do konce r. 2021

Americká National Association for Business Economics (NABE) provedla mezi svými 235 členy průzkum týkající se dalšího ekonomického vývoje.80% respondentů vidí 25procentní šanci na možné opakování recese poté, co dojde k oživení z prvního propadu, který přišel v první polovině roku v souvislosti s negativními dopady koronavirové krize.3/4 respondentů věří, že monetární reakce Fedu byla adekvátní. Téměř 60% respondentů očekává, že hlavní dolarové sazby zůstanou na úrovni 0-0,25% nebo nižší až do konce roku 2021 . Většina expertů počítá s růstem sazeb do konce roku 2022 , ale ne o více jak 100 bodů.40% respondentů míní, že dosavadní vládní podpůrné programy nebyly dostatečné. 37% míní, že pomoc byla adekvátní, pro 11% respondentů byla pomoc příliš vysoká 52% respondentů míní, že ideální rozsah pro další kolo pomoci by mělo být nejméně 1,5 biliónu USD . Pětina vidí jako optimální rozsah 1-1,5 biliónu, pro 17% respondentů by byl dostatečný rámec do 1 biliónu USD 60% respondentů míní, že Kongres by měl dále prodloužit podpůrný program pro podporu při ztrátě zaměstnání . 18% respondentů míní, že už by se program neměl dále prodlužovat.45% míní, že fiskální politika vlády je příliš těsná či restriktivní, pro 37% jsou opatření vlády OK.88% expertů vyjádřilo určité obavy z růstu zadlužení, které je na cestě k překonání hranice 100% HDP Z toho 34% má obavy reálné a 22% má obavy velmi vážné.55% respondentů míní, že nejlepší cestou pro navýšení příjmů rozpočtu je ve zvýšení všeobecné energetické či uhlíkové daně . Pro 51% je cestou zvýšení daně z příjmu pro osoby či firmy . 36% podporuje vyšší zdanění bohatství (v dubnu jen 24%).Většina 58% míní, že vláda by měla učinit více pro hledání fiskálních stabilizátorů.Za hlavní 3 priority pro novou administrativu, která vzejde z podzimních prezidentských voleb patří především zvládnutí koronavirové krize, zajištění ekonomického oživení a podpora zdravotního systému.