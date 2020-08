Zlepšování nálady spotřebitelů v USA a podnikatelů v Německu pokračuje (Ranní zpráva z finančního trhu)

Od dnešního zveřejnění Ifo indexu podnikatelské důvěry v Německu a spotřebitelské důvěry v USA čekáme další malé zlepšení. Zasedá maďarská centrální banka, ale ta nastavení měnové politiky pravděpodobně nezmění. Nezaměstnanost v Polsku pravděpodobně stagnovala na 6,1 %.

Podnikatelské klima v Německu by mělo opět zlepšit

Dnešní kalendář ukáže srpnový vývoj podnikatelské důvěry (IFO) v sousedním Německu a spotřebitelské důvěry v USA. V obou případech společně s trhem čekáme další malé zlepšení. V případě Německa se čeká zlepšení v případě hodnocení současné situace i výhledu na příštího půl roku. Nicméně sázka na jistotou to není. Sílící obavy z dopadu druhé vlny epidemie by přece jen mohly způsobit negativní překvapení, takže opatrnost je na místě. Finální čtení HDP v Německu za druhé čtvrtletí by významnější tržní impuls poskytnout nemělo.

Od zasedání maďarské centrální banky se všeobecně změna nastavení měnové politiky nečeká. Připomeňme, že v Maďarsku inflace v červenci překvapila ještě silněji než v ČR nárůstem o 1,1 % meziměsíčně a 3,8 % meziročně. V Polsku bude zveřejněn vývoj nezaměstnanosti za červenec. Podobně jako v řadě jiných zemí i zde se daří výrazně tlumit negativní dopad ekonomického útlumu na trh práce. Za červenec se čeká stagnace míry nezaměstnanosti na červnové hodnotě 6,1 %. Pro srovnání v únoru činila 5,5 %.

Na trhu převládá pozitivní nálada a akcie posílily

Česká koruna včera proti euru mírně oslabila k hladině 26,10 CZK/EUR . Po pátečním posílení včera vůči euru oslabil také dolar na 1,185 USD/EUR , ale později posílil zpět k 1,180. Na akciových trzích převládla pozitivní nálada, když asijské, evropské i americké akciové indexy rostly.