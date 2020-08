24. srpna: Tohle potřebujete vědět (nejen) o pondělním obchodování na Wall Street

Americké akciové indexy v pondělí vzrostly. Optimismus investorů vyvolaly potenciální pokroky v boji proti pandemii nemoci covid-19. Indexy S&P 500 a Nasdaq Composite obchodování uzavřely na nových rekordech.

Index Dow si připsal 1,35 % na 28 308,46 bodu, širší S&P 500 vzrostl o procento na 3 431,28 bodu a Nasdaq Composite se zvýšil o 0,60 % na 11 379,72 bodu. Index volatility VIX klesl o 0,75 % na 22,37 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o necelé dva bazické body na 0,654 %. Cena ropy WTI se zvýšila jen mírně, Brent ale přidal celé procento. Do půl procenta naopak odevzdaly zlato i stříbro a nejsledovanější kryptoměny přidaly od jednoho do tří procent.

Akciové trhy pozitivně reagují na možný pokrok v boji proti šíření koronaviru. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) například povolil k mimořádnému použití k léčbě pacientů s covidem-19 krevní plazmu lidí, kteří již nemoc přestáli. Světová zdravotnická organizace nicméně v pondělí uvedla, že se k tomuto postupu staví opatrně. Důkazy, že tato léčba funguje, totiž nejsou podle WHO "příliš kvalitní". Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje, že urychlí zavedení experimentální vakcíny, kterou připravuje britská firma AstraZeneca (+1,88 %) a Oxfordská univerzita, aby byla Američanům dostupná před listopadovými prezidentskými volbami.

Bruce Bittles, investiční stratég ze společnosti Baird, upozorňuje na to, že by investoři měli být opatrní, protože k rally na nová historická maxima minulý týden přispěla růstem jen menšina akcií. "Více akcjí minulý týden ztrácelo, než posilovalo. V době, kdy se posunují rekordy, by to mělo být naopak," poznamenal.

Po skončení obchodování bylo oznámeno, že se s platností k pondělí 31. srpna 2020 před začátkem obchodování změní složení indexu Dow Jones Industrial Average. Důvodem je výrazný pokles, který by v cenově váženém indexu zaznamenal technologický sektor po rozdělení akcií Applu (v pondělním after-marketu +0,3 %). Po něm se cenné papíry výrobce iPhonů stanou z největší až šestnáctou "nejtěžší" emisí v indexu. Budou proto vyměněny hned tři tituly - Salesforce.com (+3,9 %) nahradí ExxonMobil (-2,0 %), Amgen (+4,2 %) bude nově zařazen namísto Pfizeru (-1,7 %) a Honeywell International (+3,5 %) bude v Dow místo akcií Raytheon Technologies (-3,0 %).

KOMPLETNÍ SHRNUTÍ PONDĚLNÍ SEANCE NA WALL STREET: https://www.investicniweb.cz/news-americke-akcie-24-srpna-2020/