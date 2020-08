Projekt dokončen: vodní elektrárna dodává elektřinu do obce Qamči v provincii Kunar (Afgánistán)

Díky vodní elektrárně má nyní 200 domácností (celkem 1 400 obyvatel) přístup ke spolehlivému zdroji elektrické energie pro svícení a využívání domácích spotřebičů. Před výstavbou vodní elektrárny byli obyvatelé odkázáni pouze na nejisté dodávky elektřiny z palivových generátorů, a na petrolejové svítilny, kvůli nimž pro ně bylo krajně obtížné věnovat se ve večerních hodinách domácím pracím, a děti se nemohly připravovat do školy. Kromě domácností směřují dodávky elektrické energie i do místních veřejných budov: zdravotního střediska a dívčí školy.

Slavnostního uvedení do provozu dne 20. července 2020 se zúčastnily osobnosti veřejného života. Šer Rahaman, představený místní muslimské komunity, vyzdvihl význam vodní elektrárny pro vzdělanost dětí a rozvoj regionu. Předseda okresní rady, Muhammad Gulab, poděkoval České republice za finanční podporu výstavby vodní elektrárny a připomněl nedaleký most přes řeku Kunar, který je dlouhodobě v havarijním stavu, jehož oprava by lidem významně usnadnila jejich každodenní život.

Realizaci projektu výstavby vodní elektrárny zabezpečila, ve spolupráci s místními dodavateli, samosprávou, a v souladu s předpisy afghánského ministerstva energetiky, nezisková organizace AHOWC (Active Help Organization for Women and Children). Výstavba (video) zahrnovala vyhloubení 200 m kanál pro náhon, stavbu turbínové haly, osazení 7 kW dynama, dodávky sloupů pro vedení, jističů, kabeláže, a zajištění rozvodů do domácností a veřejných budov.