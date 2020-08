Odbory navrhují zvýšení minimální mzdy o 1400 na 16 000 Kč. Chtějí také odložit zrušení superhrubé mzdy a zvýšit slevu na dani

Dnes jednali předsedové a předsedkyně svazů Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) s ministryní práce Janou Maláčovou. Odbory navrhují navýšení minimální mzdy v příštím roce o 1.400 Kč na 16.000 Kč. Kromě toho navrhují odložit zrušení superhrubé mzdy a zvýšit slevu na dani. Pozitivním efektem navýšení minimální mzdy by mohly být tzv. spillover efekty, které by vedly k vyššímu výdělku i u osob pobírajících mzdu nad zákonným minimem. Na druhé straně by vyšší minimální mzda zatížila náklady na zaměstnance, což by mohlo být s ohledem na nejistý vývoj ohledně koronavirové krize pro firmy problematické.

Autor: David Vagenknecht, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.