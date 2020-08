Koruna pošilhává po EUR/CZK 26,00

Ani v nadcházejícím týdnu neočekáváme z Česka žádný významný údaj a s korunou tak nadále. Na ten může mít vliv již úterní sada Ifo indexů z Německa , které trh tradičně ostře sleduje. Největší pozornost obvykle poutá jeho složka očekávání, která koreluje s tamním HDP , ovšem tentokrát bude stát za pozornost i hodnocení současné situace. Zatímco vyhlídky do budoucna jsou totiž již poměrně optimistické,. Trh věří, že meziměsíčně došlo v tomto ohledu k citelnému zlepšení a pokud by se predikce nenaplnily, zhoršily by se vyhlídky i pro českou korunu. Z celé eurozóny pak v pátek dorazí data o ekonomické důvěře , která by měla pokračovat v postupném zlepšování. K předkrizovým hodnotám ovšem bude mít i nadále daleko a to hlavně v sektoru služeb. Právě ten je totiž nejvíce zasažen proti-virovými ekonomickými restrikcemi, a jelikož v některých zemích měnové unie v posledních týdnech docházelo k jejich zpřísňování, mohla se zhoršit i nálada ve službách. To by s sebou pak zřejmě přineslo pokles důvěry v evropské zotavení a tudíž i tlak proti koruně