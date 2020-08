Vláda schválila balíček opatření z koncepce rozvoje kapitálového trhu

Vláda schválila návrhy opatření z Koncepce rozvoje kapitálového trhu v ČR na roky 2019 až 2023. Mezi nejvýznamnější novinky patří zavedení účtu dlouhodobých investic a alternativního účastnického fondu. Návrh dále přichází s opatřeními, která zvyšují ochranu investorů a posilují nástroje namířené proti podvodným dluhopisům.

„Naším cílem je zvýšit atraktivitu tuzemského kapitálového trhu, což pomůže zvýšit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Běžní občané jsou dnes spíš konzervativní a zpravidla investují do bankovních vkladů, ze kterých mají minimální výnosy. Firmy jsou zase velmi závislé na financování z úvěrů, ačkoliv ne vždy je to vhodný nástroj k jejich rozvoji. Kapitálový trh ale nabízí domácnostem zajímavé možnosti zhodnocení jejich úspor, zatímco firmám otevírá mnoho investičních příležitostí, které jim umožní růst a rychleji inovovat,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

Účet dlouhodobých investic je novým produktem na finančním trhu, který bude daňově zvýhodňován podobně jako penzijní či životní pojištění. Zároveň má být jejich alternativou. Jedná se majetkový účet, jehož prostřednictvím bude možné investovat do akcií, dluhopisů, investičních fondů nebo dalších investičních nástrojů a vytvářet si tak úspory na stáří.

„Účet dlouhodobých investic je vhodný jak pro konzervativní investory, tak i pro ty, kteří hledají dynamičtější investice s potenciálním vyšším výnosem. Klient si bude moci zvolit vhodnou investiční strategii a přizpůsobit ji svým momentálním požadavkům. Jeho velkou výhodou je flexibilita, protože investorovi umožní přehodnocovat investice a transformovat je do různých investičních nástrojů, aniž by přišel o daňová zvýhodnění,“ upřesňuje Alena Schillerová.

Návrh dále počítá se zavedením nového typu účastnického fondu v rámci doplňkového penzijního spoření, s tzv. alternativním účastnickým fondem. Ten má být alternativou k již existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu mají být poplatky i investiční strategie volnější, aby mohly penzijní společnosti investovat dynamičtěji a nabídnout účastníkům v dlouhodobé perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

V rámci boje proti podvodným dluhopisům navrhuje Ministerstvo financí rozšířit podmínky pro emise korporátních dluhopisů bez prospektu, tedy pro emise do 1 mil. eur. V současnosti obsahují emisní podmínky pouze informace o dluhopisu. Nově by měly obsahovat i údaje o emitentovi, jako např. délka činnosti, hlavní podnikatelská činnost, minimální výše investice nebo účel emise. "Tyto informace by už dnes měly být dostupné z veřejných zdrojů, nově je ale investoři budou mít přehledně na jednom místě. To jim usnadní vyhodnotit riziko spojené s emitentem a dluhopisem. Na plnění těchto povinností bude dohlížet Česká národní banka, která bude mít i možnost ukládat sankci,“ doplňuje ministryně financí.

Dalším z opatření je povinné používání XML formátu pro účely exekuce, které má vést ke snížení nákladů exekucí na finančním trhu. Návrh zákona také zavádí možnost vytvářet podfondy pro komanditní společnost na investiční listy a pro investiční fond, který je uzavřenou akciovou společností.

Kromě opatření z Koncepce rozvoje kapitálového trhu jsou v předloze obsaženy také další návrhy, které vzešly z konzultací a požadavků z praxe. Nově by se měl rozšířit okruh subjektů, které budou moci nabízet klasické státní dluhopisy. Podle nynější úpravy je může prodávat pouze Česká národní banka, která je však nabízí pouze prostřednictvím aukce, což se v praxi nejeví vždy jako nejvhodnější způsob. Napříště by je měli nabízet také ostatní subjekty oprávněné k prodeji cenných papírů.

V zákoně o investičních společnostech a investičních fondech se reaguje na praktické problémy identifikované Českou národní bankou. V zákoně o doplňkovém penzijním spoření se navrhují opatření k umožnění vyšší mobility mezi transformovanými fondy a účastnickými fondy. Návrh také počítá s rozšířením věcné působnosti burzovních rozhodčích soudů.