WHO přichází s globálním plánem COVAX na koordinovanou akci s vakcínou proti Covid-19. Na seznamu je 172 zemí

WHO oznámila, že připravuje globální plán pojmenovaný COVAX, který počítá s celosvětově koordinovaným plánem pro použití bezpečných a efektivních vakcín proti onemocnění Covid-19 Do plánu by se aktuálně mělo zapojit cca 172 zemí světa a aktuálně se v něm počítá s 9 různými vakcínami a dalších cca 9 přípravků se připravuje na zapracování. Cílem COVAXu obecně je zajistit co nejlepší přístup k dostupným produktům včetně koordinované distribuce dostupných látek. COVAX si klade za cíl koordinované poskytnutí vakcíny nejhůře ohroženým či rizikovým skupinám v globálním měřítku. Snahou programu je také držet cenu výsledných vakcín co nejníže.