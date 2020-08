20 expertů odhadovalo US volby a jejich dopady na trhy - polovina počítá s poklesem trhů nehledě na výsledek volby

Dvacítka akciových stratégů odpovídala na otázky spojené s US prezidentskými volbami a jejich očekávaným dopadem na akciové dění.14 z 20 oslovených expertů odhaduje, že dojde ke změně v úřadu a Trumpa vymění Biden. Pouze 3 oslovení odhadují jasné a nezpochybnitelné vítězství Donalda Trumpa Polovina odhaduje, že index S&P 500 v prvním měsíci po volbách oslabí nehledě na jejich výsledek . Jen 5 expertů očekává další růst trhu.8 dotázaných odhaduje pokles indexu o 5%, 2 počítají s poklesem o 10%.Pokud by Trump obhájil svůj úřad, pak 11 respondentů počítá s růstem hlavního indexu o 5% v prvním měsíci po volbách Pokud by došlo k nějakému zpochybnění voleb jednou či druhou stranou , tak 11 analytiků očekává pokles akciových trhů o 5-10% a dalších 5 dokonce propad větší než 10procentní.Podle 8 dotázaných zakončí hlavní index rok někde mezi 3400-3600 body tzn. v plusu oproti stávájícím úrovním těsně pod hladinou 3400 bodů.5 dotázaných odhaduje index na konci roku na 300-3200 bodech, což by implikovalo pokles o 6,12% oproti stávající úrovni.3 dotázaní vidí index na konci roku nad 3600 a 2 pod 3000 body.