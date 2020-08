Anifilm v Liberci se blíží !

Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm je nejvýznamnější akcí svého druhu ve střední Evropě a je jediným mezinárodním soutěžním festivalem v České republice zaměřeným na animovaný film. Po osmnácti ročnících v jihočeské Třeboni se přesunul do Liberce, kde se bude konat v náhradním termínu ve dnech 6. až 11. října. Organizátoři věří, že se i přes případná omezení a hygienická opatření podaří připravit výjimečnou kulturní událost a zahájit tak tradici Anifilmu v Liberci.

Anifilm je soutěžní festival, proto jeho významnou část tvoří soutěžní program. Mezinárodní poroty vyberou nejlepší animované filmy z kategorií celovečerní film, krátký a studentský film, videoklip, abstraktní a nenarativní animace a počítačové hry. V soutěži Český obzor se představí pouze české filmy. A sami diváci zvolí film, který získá Cenu města Liberec. V prestižní mezinárodní soutěži celovečerních filmů se představí deset snímků. Prvním z nich je meditativní příběh vyprávěný v lotyšském filmu Pryč režiséra Gintise Zilbalodise. Drama Kábulské vlaštovky z Talibánem ovládaného Kábulu představí režisérská dvojice Zabou Breitman a Eléa Gobbé-Mévellec; snímek byl již s ohlasem uveden v Cannes a oceněn na festivalu v Annecy. Japonský film Správnej sound režiséra Kendžiho Iwaisawy vtipně vypráví o vzniku a zániku netradiční středoškolské kapely. Ručně malovaný indický romantický film o lásce Růže z Bombaje režisérka Gitanjali Rao již uvedla na benátském festivalu a odvezla si za něj trofej z festivalu v Chicagu. V soutěži jej doplní francouzsko-rumunský film Marona vypráví svůj příběh věnovaný pro změnu věrné psí lásce, od známé rumunské režisérky Ancy Damian. Psy v hlavních rolích uvidíme i v lotyšském snímku Jacob, Mimmi a mluvící psi a v koprodukčním rodinném filmu Fany a pes z doby pádu Berlínské zdi. Zvířecí hrdinové vystupují také v dalším oceňovaném snímku O slavném medvědím obsazení Sicílie, v němž se medvědí klan vydá za záchranou syna svého krále. Na mystickou i dobrodružnou Princovu cestu o přátelství tajemného opičího starce a chlapce nás vyprovodí dvojice francouzských režisérů Jean-François Laguionie a Xavier Picard. Soutěžní desítku završuje japonské anime Děti moře vyprávějící vizuálně fantastický příběh dívky, která vstoupí do tajemství podmořského světa.

Vedle soutěže festival každoročně chystá bohatý nesoutěžní filmový program. V roce 2020 Anifilm uvede i speciální programy pro všechny věkové kategorie. Na návštěvníky čeká například program s názvem „Slyšet animaci“, který propaguje hlavní téma letošního 19. ročníku festivalu, jímž je hudba a zvuk v animovaném filmu. Diváci se mohou těšit na významné hosty, prezentace, workshopy i koncerty. Toto téma letošního Anifilmu přinese i slavné snímky, v programu nebudou chybět takové klasiky jako Pink Floyd: The Wall s nezapomenutelnými animovanými sekvencemi Geralda Scarfeho, drsný povídkový Heavy Metal či jazzové Trio z Belleville. Na své si přijdou milovníci kultovního seriálu Simpsonovi, který letos slaví 30 let svého vzniku. Dále se mohou těšit na „Půlnoční animace“ – jedná se o filmy pro otrlé. Na náměstí Dr. E. Beneše budou pod širým nebem promítány divácké hity, ale i zrestaurovaná klasická díla a připomínky filmových velikánů.

Organizátoři festivalu připravili bohatý program také pro děti. Filmový program se nazývá Animo. Kurátory připravený filmový program kombinuje populární filmy s čerstvými domácími i zahraničními novinkami. Ve dvou sálech se tak mohou diváci například těšit na úžasné soutěžní celovečerní filmy, večerníčkovou tvorbu či originální tematická pásma pro malé cestovatele a průzkumníky. V podsekci „Narozen v Liberci“ festival připomeneme slavného rodáka a spisovatele dětských knih Otfrieda Preusslera nestárnoucími snímky Čarodějův učeň a Malá čarodějnice. Zavzpomínáme také na dětskou tvorbu dvou dlouholetých příznivců festivalu, kteří nás nedávno opustili: Katarínu Minichovou a Gena Deitche. Dílny animace jsou vyhledávané workshopy, kde si děti pod vedením lektorů mohou vytvořit animovaný film, popřípadě vyzkoušet práci zvukového mistra. Každé festivalové dopoledne se v altánu v Lidových sadech budou konat divadelní představení pro děti.

Festival nabídne také prostor pro prezentaci a hraní soutěžních her a pro projekty virtuální reality, jež si diváci mohou vyzkoušet v Game a VR zóně. Chybět nebudou ani výstavy a koncerty neokoukaných kapel.

O vizuální podobu letošního ANIFILMU se postaral tvůrčí tandem Michaela Mihalyiová a Dávid Štumpf. Největší pozornost tato dvojice upoutala krátkým filmem Sh_t Happens, který soutěžil na významných festivalech, jako jsou Benátky či Sundance a představí se i v Liberci. Protože se Anifilm stěhuje na nové místo, tak se Michaela a Dávid rozhodli vizuál udělat co nejbarevnější a nejradostnější, aby stěhování bylo co nejvíce příjemné. Michaela s Dávidem vytvořili také festivalovou znělku plnou hudby, tance a animace, jako celý festival.

Centrem festivalu bude liberecký zámek, kam by měly směřovat první kroky každého návštěvníka Anifilmu

