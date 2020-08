Apple opět v centru pozornosti investorů. Pokořil nový rekord na Wall Street

Zdá se, že Apple se stává lídrem v lámání rekordů ohledně tržní kapitalizace firmy. Přesně počátkem srpna před dvěma lety překonala společnost rekord, když jako první firma dosáhla tržní hodnotu 1 bilionu USD a během uplynulého týdne překonala další milník. Jako první americké firmě se jí podařilo dosáhnout tržní kapitalizace ve výši 2 bilionů USD a porazit tak Saudi Aramco.

Saudsko-arabský ropný gigant totiž tuto hranici překonal v prosinci 2019 krátce po primárním úpisu svých akcií. Později však tržní kapitalizace ropné společnosti klesla v důsledku oslabení cen ropy na současných 1,8 bilionu USD, což momentálně dělá z Apple nejhodnotnější firmu na světě z hlediska tržní kapitalizace.

Celkově hodnota akcií od ledna do 20. srpna 2020 vzrostla o 55 procent na 463 USD za akcii. Během březnových propadů přitom cena dosáhla "jen" 224 USD za akcii. Ale jak vidno, společnost si dokázala udržet zájem zákazníků i přes restrikce související s pandemií COVID-19, když musela uzavřít závody v Číně, které vyrábějí iPhony, i maloobchodní prodejny.

Zatímco ostatní společnosti se museli vyrovnat s výpadky příjmů, zdá se, že Applu se podařilo udržet si přízeň klientů, kteří výrobky společnosti nakupovali i dál - prostřednictvím internetu. To svědčí v důvěru spotřebitelů v tuto značku, což se odrazilo na hospodářských výsledcích za 2. kvartál fiskálního roku, který skončil 28. března. Tržby Applu za toto období stouply o jedno procento na 58,3 miliardy USD a obrat v segmentu služeb dosáhl 13,3 miliardy USD.

Graf: Vývoj hodnoty akcií Apple od prosince 1980 po současnost na burze Nasdaq (Zdroj: Investing.com)

K pozitivnímu sentimentu nepochybně přispěl i fakt, že Apple se poprvé po šesti letech rozhodl rozdělit své akcie. Podle zveřejněných informací by k tomuto kroku mělo dojít 31. srpna. Při pohledu do minulosti, kdy tato situace nastala naposledy v roce 2014, v období před "Stock Splitem" neustále stoupala hodnota firmy v důsledku zvýšeného zájmu o nákup ze strany investorů. Po rozdělení budou investoři vlastnit 4krát tolik akcií Applu. V praxi to znamená, že pokud investor zaplatí současných 460 USD za akcii před rozdělením, po rozdělení bude mít 4krát tolik akcí s nákladovou základnou 115 USD za akcii.

Samozřejmě, většina odborníků se momentálně shoduje v tom, že akcie technologických společností jsou momentálně až "nezdravě" nadhodnocené a v kontextu s aktuální situací na globálním trhu může být otázkou času, kdy dojde ke korekci. Při pohledu na graf se k tomu scénáři přikláním i já. Nadšenci však naopak doufají, že společnost dosáhne nová maxima a nastartuje růst k hodnotě 3 biliony USD. Pokud Apple udrží krok se současnými trendy a bude i nadále rozšiřovat nabídku svých služeb zákazníkům může být dosažení tohoto cíle poměrně dost reálné.