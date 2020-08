Vítězství Fedu a pomsta retailových investorů

Jeff Solomon, který stojí v čele investiční společnosti Cowen, má za to, že americká ekonomika je odolnější, než se řada lidí domnívala. Výrazně tomu napomohla fiskální podpora, kterou jí poskytla vláda. Ta se projevila zejména ve spotřebitelských výdajích, které jsou sice pod tlakem, ale zdaleka neklesly tak, jako kdyby vláda nepřikročila ke stimulaci. Ovšem otázkou je, kdo to vše zaplatí.



Solomon hovořil o tom, že dluhy vzniklé během současného období budou muset být jednou splaceny a trh to musí odrážet. To znamená, že by měl počítat například s tím, že „vyšší daně budou součástí naší budoucnosti“. Nezáleží přitom na vítězi nadcházejících prezidentských voleb, protože s tímto problémem se bude muset nový prezident vypořádat tak jako tak. „Je těžké bojovat s Fedem,“ dodal ale Solomon s tím, že nějaké zvedání daní momentálně není z hlediska trhu hlavním faktorem.





Investor varoval před tím, aby se lidé spoléhali na nějaké predikce dalšího vývoje. Namísto toho by měli věnovat pozornost tomu, aby posílili svou finanční pozici. To samé radí Solomon svým korporátním klientům. Celková situace je pak taková, že panuje vysoká nejistota ohledně pandemie či politické situace v USA , ale na druhou stranu tu je zmíněný Fed , jehož vedení dalo jasně najevo, že se bude všemožně snažit o udržení stability v ekonomice , ať se děje, co se děje.„To je to hlavní poselství a zdá se, že řada lidí se ztrácí v detailech,“ dodal investor, podle kterého je popsaný základní přístup Fedu tím nejvýznamnějším ekonomickým faktorem současnosti. „ Fed tu bude a má dost nástrojů,“ míní Solomon. Globální finanční krize a následující roky pak podle něj ukázaly, že Fed se poučil a jedná razantněji. Investor také tvrdí, že obě politické strany USA chtějí podporovat tvorbu domácích pracovních míst , přesouvat výrobu zpět do země a jejich program se překrývá i v dalších důležitých bodech. „Ať už bude v Bílém domě kdokoliv, pro firmy je nejlepší, aby zvyšovaly svou odolnost,“ dodal Solomon.Investor se věnoval i problematice takzvaných SPAC. Tyto „special purpose acquisition companies“ podle něj po dlouhé řadě let konečně získávají na důležitosti a projevuje se to třeba v biotechnologiích. SPAC jsou společnosti, díky kterým může na burzu vstoupit doposud neobchodovaná firma tak, že dojde k jejich vzájemné fúzi. Harry You ze společnosti DMY je na CNBC nazval „pomstou retailových investorů“. Ti totiž nejsou při klasických IPO schopni podílet se na celém procesu, vyjma jeho samotného konce. SPAC je ale dostávají do pozice podobné, jakou mají velké investiční společnosti.Zdroj: Bloomberg Finance , CNBC