10,30 h - US futures indikují pozitivní start posledního prázdninového týdne

US indexové futures v úvodu v průběhu dnešního dopoledne indikují pozitivní start zámořského obchodování v rozsahu několika málo desetin procenta růstu hlavních indexů. Index S&P 500 minulý týden vytvořil nové historické maximum. To si vylepšil také technologický Nasdaq Oba indexy se posunovaly především díky pokračující vlně zájmu o akcie technologických lídrů v čele s Apple , jehož akcie si za minulý týden polepšily o více jak 8% především díky blížícímu se štěpení akcií v poměru 4:1. Od začátku roku titul posiluje již o 70%. Nasdaq minulý týden jako celek rostl o 2,6% a od začátku roku si připisuje již zhodnocení o 26%.Příznivě v úvodu týdne působí především zpráva, že americká FDA ve zrychleném režimu schválila používání krevní plasmy osob, které již prodělaly onemocnění Covid-19 , jako možný lék pro zmírnění příznaků řečeného onemocnění. Podle prezidenta Trumpa by mohl tato metoda léčby snížit smrtnost pacientů až o 35%.