Zlín: Provoz skládky je kvůli karanténě omezen

Provoz skládky je kvůli karanténě omezen

Zlín – Provoz skládky Suchý důl je z technických důvodů omezen, jeden z pracovníků Technických služeb Zlín byl pozitivně testován na covid-19. Ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí byla přijata preventivní hygienická opatření. V karanténě je aktuálně 15 zaměstnanců, což má dopad na rozsah poskytovaných služeb. Od pondělí 24. 8. je tak provoz skládky omezen.

„Ihned poté, co jsme byli o této skutečnosti informováni, jsme přistoupili k předem připraveným opatřením. Všichni, kdo byli s pozitivně testovaným v jedné místnosti po dobu alespoň 15 minut, nastoupili okamžitě do karantény. U ostatních pracovníků v administrativě byla nařízena práce z domu,“ popsal situaci ředitel Technických služeb Zlín Jakub Černoch.

V důsledku toho je od pondělí omezen provoz skládky odpadu Suchý důl. Pro veřejnost a firmy je skládka otevřena pouze od 8:00 do 12:00 hod. Pro svozové vozy omezení neplatí. „Svoz odpadu je absolutní priorita. Pracovníci, kteří se na něm podílejí, jsou rozděleni do dvou skupin. Ty spolu nepřichází do styku,“ dodává Jakub Černoch.