Činže se u dlouhodobých pronájmů nesníží, vzroste zájem o byty s domácími kancelářemi

Byznys s krátkodobými pronájmy bytů, reprezentovaný zejména platformami Airbnb nebo Booking, zaznamenal v posledních měsících v souvislosti s pandemií koronaviru citelnou ztrátu. Nabídku totiž využívali především zahraniční turisté, kteří v počátcích pandemie nemohli cestovat přes hranice a nyní se kvůli přetrvávajícím obavám a omezením vracejí do centra Prahy jen v omezené míře.

Někteří realitní makléři proto očekávají, že tyto nemovitosti dříve či později přejdou na trh běžných dlouhodobých pronájmů a rostoucí konkurence na trhu povede k poklesu činží. Podle zástupců společnosti Zeitgeist Asset Management, specialisty na nájemní bydlení v regionu střední a východní Evropy, se však současná situace dlouhodobých pronájmů nijak zásadně nedotkne.

„Byty určené pro krátkodobý pronájem se zpravidla nacházejí v rušném centru Prahy a jejich vnitřní uspořádání často připomíná hotelový apartmán. Není proto reálné předpokládat, že si podobný byt vybere česká rodina s dětmi za účelem dlouhodobého bydlení, i kdyby majitel provedl úpravy interiéru alespoň v nezbytné míře. Navíc je otázkou, zda se takové změny investorovi vůbec vyplatí. Současnou situaci nelze srovnávat s ekonomickou krizí v roce 2008. Existuje velká naděje, že nynější stav bude časově omezený a poté trh začne opět fungovat,“ komentuje Peter Noack, CEO společnosti Zeitgeist Asset Management, a dodává: „Je třeba připustit, že část bytů z původní nabídky platforem Airbnb či Booking půjde využít pro dlouhodobý pronájem bez větších komplikací. Nicméně stabilní výnos z již existujících nájemních budov to nijak neovlivní. Dlouhodobí investoři nemění činži každý měsíc, ale mají s nájemníky uzavřené několikaleté smlouvy. Navíc poptávka po nájemním bydlení v budoucnu ještě vzroste.“

Michal Nečas, Managing Director společnosti Zeitgeist Asset Management, doplňuje: „V červnu a v červenci jsme co do počtu prohlídek bytů k dlouhodobému pronájmu a zejména co do počtu uzavřených smluv zaznamenali návrat k hodnotám stejným jako před pandemií. A prakticky stejná zůstává i cenová hladina nájemného. Méně nájemních smluv jsme uzavřeli pouze v období nouzového stavu – to ale nebylo způsobeno nižší poptávkou po nájemním bydlením, ale spíše časovým posunutím osobních prohlídek bytů, které v této době nebylo možné uskutečnit. V souvislosti s koronavirem jsme v rámci našeho portfolia nájemních bytů jednali pouze zhruba s 5 % nájemců, kteří se dostali do problémů. S většinou z nich jsme se domluvili na přestěhování do levnějšího bytu.“

Společnost Zeitgeist předpokládá, že trend posledních let v ČR, kdy se v rámci řešení bytové potřeby obyvatel dlouhodobě zvyšuje podíl nájemního bydlení na úkor toho vlastnického, bude pokračovat. Na byt v Praze ve velikosti 2+kk a plochou cca 60 m2 si dnes lidé musí připravit téměř 17 čistých ročních průměrných platů.

Michal Nečas vysvětluje: „Řada lidí, kteří dosud měli své závazky spojené se splácením hypotečního úvěru pod kontrolou, nyní zjistila, že se může dostat do finančních problémů i bez vlastního přičinění. Nájemní bydlení pro ně představuje menší závazek a zároveň větší flexibilitu. Třeba v možnosti rychlého přestěhování do menšího anebo levnějšího bytu."



„Současná situace pravděpodobně ještě posílí roli institucionálních poskytovatelů nájemního bydlení, kteří jsou schopni čelit jakékoliv krizi i nastupujícím trendům lépe než jednotliví vlastníci bytů. Například tím, že nabídnou lidem dotčeným krizí přestěhování do jiného bytu v rámci svého portfolia, anebo vyjdou vstříc nastupujícímu trendu většího využívání práce na home office a začnou nabízet byty s domácími kancelářemi," uzavírá Peter Noack.