Blíží se otevření obrovského těžařského komplexu v Kazachstánu

Jeden z největších těžařských komplexů světa je připraven k otevření pro byznys. Jeho lokace pak dává smysl, kdy pro jeho vytvoření zvolili zem s pro těžbu kryptoměn příznivou legislativou, tedy Kazachstán, který se těší vysoké oblibě těžařů.

Konkrétně jej naleznete v Ekibastuz, tedy poměrně blízko ruských hranic. Mimo nepřekážející legislativy navíc Kazachstán nabízí velice levnou elektřinu, které navíc ani zdaleka není nedostatek. Za novým komplexem pak stojí známý operátor těžby a data center Enegix. Ten v rozhovoru pro CoinDesk uvedl, že budou haly otevřeny pro těžbu již nejpozději začátkem září. Hned při spuštění se bude potom komplex pyšnit kapacitou pro 50 000 mining rigů. To již potvrdil i jejich ředitel pro prodej, Dmitriy Ivanov.

Bude se tak jednat o největší těžařský komplex společnosti Enegix, kterým výrazně překoná své dva dosavadní prostory. To ilustruje i fakt, že v nových halách zaměstnají až okolo 160 nových zaměstnanců z řad inženýřů, elektrikářů, ochranky a dalších.

4,5 % z celkové hashrate Bitcoinu

Pro ilustraci toho, o jak obrovské haly se bude jednat, stojí za zmínku to, že kdyby byla celá kapacita zaplněna Antminery S19, tedy nejnovějšími težařskými zařízeními od Bitmainu (případně WhatsMinery M30 od MicroBT), komplex by nabídl těžařský výkon až okolo 5-6 EH/s. To by v případě, že by všichni těžaři těžili bitcoin, představovalo přibližně 4,5 % ze současné hashrate na síti Bitcoinu. Klienti ale budou mít příležitost využít hal k těžbě i jiných kryptoměn. Nepředpokládá se však, že by většina těžila cokoliv jiného než právě bitcoin.

I proto není překvapením, že ještě před jeho spuštěním komplex navštívili zástupci mnoha známých těžařských společností jako například ViaBTC, BTC.com, Canaan či Innosilicon.

Z trošku jiného pohledu zase velikost přiblíží statistika toho, že tento 180 MW komplex bude pracovat s takovým množstvím elektřiny, které by stačilo 180 000 průměrným americkým domácnostem.

23 000 000 USD

Stavba komplexu začala již přesně před rokem, tedy v srpnu roku 2019. Podle oficiálních informací potom vyšla na přibližně 23 000 000 USD.