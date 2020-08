Portfolio na celý život jako mýtus? A už jste zkusili tohle?

Představte si investiční portfolio na celý život. Portfolio, které obstojí během inflace i deflace, během ekonomického růstu i stagnace. Že takové neexistuje?

S myšlenkou portfolia schopného obstát za všech okolností je spojený hlavně Ray Dalio, zakladatel největšího hedgeového fondu na světě Bridgewater Associates. Strategie nese příznačný název All Weather a její hlavní myšlenku shrnuje následující tabulka.







Skladba portfolia, podle toho, co Dalio řekl autorovi knihy Money Master the Game Tonymu Robbinsovi, vypadá takto: 55 % vládní dluhopisy USA, 30 % americké akcie, 7,5 % zlato a 7,5 % koš komodit. Portfolio sestavené na základě této strategie má pro řadu investorů nezvykle vysokou expozici vůči dluhopisům, to ale má svůj důvod. Tím je snaha o omezení volatility tržní hodnoty portfolia.







All Weather portfolio v dlouhodobém horizontu zaostává za klasickým portfoliem 60/40. Od roku 2006 se tržní cena portfolia 60/40 zvýšila o zhruba 280 %, zatímco tržní cena All Weather portfolia "jen" o 210 %.

All Weather portfolio však roste rychleji než akciový index S&P 500, navíc při výrazně nižší kolísavosti jak ve srovnání s portfoliem 60/40, tak s indexem S&P 500. Případně dokonce roste i ve chvílích, kdy jiné strategie způsobují investorům ztráty.







Strategie All Weather nevyhovuje všem. Dobrou volbou ale může být pro ty, kdo chtějí omezit kolísavost svého portfolia, avšak zároveň se nechtějí vzdát růstového potenciálu. Vyhovovat tedy může mimo jiné investorům, kteří nemají přesně stanovený investiční horizont.