MMR vyhlásilo výzvu k dotačnímu titulu COVID – Lázně

„Věřím, že se díky spuštěné výzvě a notifikaci Evropské komise celý projekt zastabilizuje a že i nadále bude velkému počtu lázní pomáhat přežít nelehkou dobu. Do 30. září letošního roku podají lázeňská zařízení žádost o dotaci . Současně mohou podat i první žádost o platbu. Další žádosti o platbu, v rámci kterých budou uplatňovat akceptované vouchery, mohou podávat až do 29. ledna 2021 . Notifikace EK nám umožňuje vyčerpat připravenou částku ve výši 1 miliardy korun , což představuje 250 tisíc voucherů, respektive zvýhodněných preventivních pobytů v tuzemských lázních,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.Podpora bude poskytována lázeňskému zařízení ve formě dotace na náklady vzniklé akceptací slevových voucherů (poukaz na „slevu“ 4 000 Kč ) v rozhodném období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 . Podpora je v režimu Dočasného rámce (limit 800 tis. EUR / na jeden podnik do konce roku 2020 ).Žadatel podá žádost o dotaci a pak již průběžně podává žádosti o proplacení voucherů. Žádosti bude přijímat Státní fond podpory investic (SFPI).Výzva platí pro zařízení, která mají platnou registraci od příslušného krajského úřadu, případně jiného správního orgánu oprávněného vydat oprávnění k poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.Podrobné informace a Výzvu samotnou naleznete zde.