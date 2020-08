Denné zhrnutie: Predaje domov v USA pozitívne prekvapili, americké akcie zaznamenali mierny nárast

Akciové indexy v USA sa obchodujú v miernych ziskoch, pričom akciové indexy v Európe zaznamenali pokles. Výnosy na dlhopisoch v USA dnes taktiež zaznamenali pokles. Na komoditných trhoch dnes zaznamenali pomerne prudký pokles ceny ropy, pričom klesali aj drahé a priemyselné kovy. Na forexovom trhu sa dnes najviac darilo novozélandskému doláru, pričom najvýraznejší pokles zaznamenala nórska koruna.

Dnešný deň bol na akciových trhoch pomerne zmiešaný. Z makroekonomického kalendára bola zverejnená inflácia z Japonska za júl, ktorá skončila na úrovni 0,3%, pričom sa očakávala na úrovni 0,1%.

Maloobchodné predaje z Británie zaznamenali v júli medziročný nárast o 1,4%, pričom sa očakával nárast len o 0,4%.

Predbežné PMI dáta z výrobného sektora z Francúzska za august dnes skončili sklamaním, keďže zaznamenali pokles na úroveň 49 bodov, pričom sa očakával rast na hladinu 53,7 bodov. To naznačuje, že ekonomické oživenie vo Francúzsku môže byť ešte ďaleko.

Nemecké predbežné PMI dáta z výrobného sektora za august však skončili na úrovni 53 bodov, pričom sa očakávala úroveň 52,5 bodov. Nemecké dáta dnes zlepšili náladu na trhoch, keďže priemysel sa v najsilnejšej ekonomike eurozóny oživuje rýchlejšie, ako sa očakávalo.

Pozitívne predbežné PMI dáta z výrobného sektora za august boli zverejnené aj z USA, kde zaznamenali nárast na 53,6 bodov, pričom sa očakával úroveň 51,9 bodov.

Výrazne prekvapili aj predaje domov v USA, ktoré v júli zaznamenali medzimesačný nárast o 24,7%.

Americký akciový index US500 sa obchoduje pod kľúčovou úrovňou rezistencie 3400 bodov. V prípade, ak by sa počas budúceho týždňa objavil pozitívny sentiment na trhoch, index by mohol spomínanú úroveň prekonať, čím by sa otvoril priestor k psychologickej hranici 3500 bodov. Zdroj: xStation5