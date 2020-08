WHO: Samotná vakcína problémy s Covidem nevyřeší. Představa návratu do starých kolejí je mylná

WHO dnes varovala v tom smyslu, že samotná vakcína proti Covid-19 není samospásná. Bude to vítaná pomoc ke zvládnutí epidemie, ale pro její celkové zvládnutí bude potřeba, aby došlo k celkovým změnám přístupu vlád a občanů k běžnému životu. Navíc tu stále není žádná garance, že se vakcínu ve finále podaří skutečně nalézt případně, že bude dlouhodobě funkční.Vlády a veřejnost se musí naučit s onemocněním žít a zacházet formou trvalých změn běžného života, které posunou virus k nižším úrovním. Myšlenka návratu do dříve zaběhnutých kolejí a zvyků není správná. Z historických zkušeností je zřejmé, že podobné nákazy a pandemie vždy změnily dotčené ekonomiky a společnosti.Covidová pandemie částečně ukázala, že může být novým impulsem pro akceleraci klimatických opatření Celosvětově pandemie nakazila zatím 22,7 miliónu lidí a přes 794 000 jich nemoci podlehlo.Aktuálně je v různé fázi klinických testů cca 30 potenciálních vakcín.Vedení WHO kromě role světových lídrů vyzvedlo také úlohu osobní zodpovědnosti jednotlivých lidí, rodin případně skupin. Důležitá je také dostatečná a přesná informovanost.