Premiér Babiš jednal o spolupráci ve vědě a výzkumu se saským ministerským předsedou Kretschmerem

Premiér Andrej Babiš pátek 21. srpna 2020 jednal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Společně navštívili Krajskou vědeckou knihovnu, Technickou univerzitu v Liberci a národní kulturní památku Ještěd.

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš v Liberci jednal s ministerským předsedou Svobodného státu Sasko Michaelem Kretschmerem o podobě spolupráce v oblasti vědy a výzkumu mezi Českou republikou a Saskem. Jednali také o opatřeních proti šíření koronaviru, ekonomických dopadech pandemie i spolupráci v regionu v rámci záchranných služeb a dopravní infrastruktury. Úvodní jednání, kterého se účastnil také vicepremiér Karel Havlíček, se uskutečnilo v Krajské vědecké knihovně.

„Jsem velice rád, že se znovu setkáváme a my se setkáváme relativně často. Myslím, že máme velice přátelské vztahy a dneska jsme znovu mluvili o spolupráci mezi Českou republikou a Saskem. Máme celou řadu společných zájmů a samozřejmě i tady tato knihovna je historicky důkazem velice dobré spolupráce. My jsme dnes mluvili o strašně moc tématech, o koronaviru, o tom, že i v Sasku od 1. září děti nebudou mít roušky ve školách, že i v Německu funguje semafor. Dále ekonomická spolupráce, situace v evropském automobilovém průmyslu, situace v EU, Bělorusko, probrali jsme samozřejmě náš velice důležitý projekt boje proti rakovině, tam jsme se i domluvili na spolupráci,“ popsal Andrej Babiš na tiskové konferenci témata jednání.

Na Technické univerzitě v Liberci si oba politici prohlédli pracoviště nanovláken. Zároveň se zúčastnili podpisu Memoranda mezi Fraunhofer Gesellschaft a Technickou univerzitou Liberec. Jeho cílem je lepší propojení základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a průmyslu. Fraunhoferova společnost je jednou z nejdůležitějších vědeckých institucí v Německu, což umocňuje význam této spolupráce pro české výzkumné subjekty.

Ještě před pracovním jednáním předseda vlády Andrej Babiš v Liberci uctil památku obětí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Liberec byl před 52 lety po Praze druhým nejcitelněji postiženým městem. Zemřelo devět lidí a zraněných bylo 45. „Dnes je to 52 let, co nás obsadil Sovětský svaz. Kvůli tomu jsme ztratili 21 let svobody a demokracie. Teď máme svobodné volby, lidé mohou říkat, co chtějí, každý může žít, kde a jak chce. Nemůžu při tom s velkou nadějí nemyslet na Bělorusko,“ uvedl premiér.

Po skončení pracovního jednání se saským ministerským předsedou premiér Babiš navštívil Modelárnu Liaz, kde jednal s vedením společnosti a prohlédl si výrobu komponent pro automobilový, letecký, energetický či slévárenský průmysl.