Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam zemí - povinná karanténa po vstupu do země (až na výjimky - viz níže, tranzit možný)

S účinností od 6. 8. 2020 byla Česká republika opět zařazena na tzv. žlutý seznam s povinností pro cestující podrobit se 14 denní karanténě po vstupu do Slovinska. Tranzit skrze Slovinsko je možný bez následné karantény, pokud nebude trvat déle než 12 hodin.

S účinností od 6. 8. 2020 slovinská vláda zařadila Českou republiku na tzv. žlutý seznam zemí. Po vstupu do Slovinska platí pro občany České republiky a osoby s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR povinnost podrobit se 14-denní karanténě po vstupu do Slovinska, nespadají-li do některé z výjimek uvedených níže.

Tranzit skrze Slovinsko je možný bez povinnosti podrobit se následné karanténě a bez povinnosti předložit potvrzení o negativním testování pokud proběhne v časovém rámci menším než 12 hodin.

Osoby mající rezervaci ubytování ve Slovinsku potvrzenou nejpozději do 6. 8. 2020 mohou vstoupit do země bez následné karantény, pokud společně s rezervací předloží při vstupu i potvrzení o negativním testování na COVID-19.

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou vstoupit do Slovinska pouze za podmínky, že nevykazují příznaky nemoci COVID-19.

VÝJIMKY Z KARANTÉNY PŘI VSTUPU DO SLOVINSKA

1. Denní pendleři, prokazuje se potvrzením o zaměstnání

2. Týdenní pendleři + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

3. Osoby vstupující za účelem ekonomické činnosti + smlouva, popř. jiný odpovídající dokument potvrzující realizaci zakázky ve Slovinsku + evropský formulář A1 + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo opuštění Slovinska do 24 hod

4. Osoby konající činnosti v rámci mezinárodní dopravy, disponující příslušným potvrzením o svém zaměstnání a vykonávané činnosti v oblasti mezinárodní dopravy vydané zaměstnavatelem - pokud do Slovinska tato osoba přijíždí ze země zařazené Slovinci na tzv. červeném seznamu (jejich seznam je uveden ZDE) zemí musí předložit potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

5. Tranzit nákladní dopravy, doba tranzitu nesmí přesáhnout 12 hod po vstupu do Slovinska

6. Tranzit osob, pokud setrvají ve Slovinsku nejvýše 12 hodin; povolují se pouze nezbytné přestávky po cestě

Pozn.: dle vyjádření SI policie se za tranzit bude považovat také cesta vlakem s přestupem na území Slovinska za předpokladu, že (1) z mezinárodní jízdenky bude patrný záměr cestujícího přes Slovinsko pouze tranzitovat s přestupem ve Slovinsku, (2) cestující neopustí prostor vlakového nádraží, (3) tranzit nepřekročí dobu 12 hodin.

7. Držitelé diplomatických pasů

8. Osoby vykonávající zvláštní činnost na základě povolení příslušného ministerstva + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

9. Policisté, hasiči, záchranné složky a humanitární konvoje + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

10. Osoba, která vstupuje za účelem potvrzeného lékařského zákroku + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

11. Osoby vstupující za účelem vzdělávací nebo vědecké činnosti, včetně jejich doprovodu, který musí opustit Slovinsko do 24 hod

12. Osoba navštěvující pohřeb příbuzného, pokud opustí Slovinsko do 24 hod; vyžaduje se také důkaz o datu a hodině konání pohřbu

13. Osoba vstupující z rodinných důvodů, pokud opustí Slovinsko do 24 hodin

14. Osoba navštěvující Slovinsko z důvodu urgentních osobních záležitostí, pokud opustí Slovinsko do 24 hod; důvod vstupu je třeba předložit příslušnými doklady

15. Vlastníci a nájemci pozemků na obou stranách hranice, kteří vykonávají zemědělské činnosti

16. Personál slovinské armády nebo policie a zaměstnanci státních institucí, kteří se vrací z vyslání ze zahraničí domů + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

17. Karanténa se neuloží občanům zemí pocházejících ze zemí, které byly v době rezervace na seznamu bezpečných zemí, pokud si v té době zajistili ubytování ve Slovinské republice, ačkoliv byly tyto země ze seznamu bezpečných zemí vyřazeny, což prokáží potvrzením rezervace. Osoba žádající o tuto výjimku musí při překročení hranice předložit negativní výsledek testu na přítomnost SARS-CoV-2 (COVID-19), který není starší více než 36 hodin a který byl proveden ve členském státě Evropské unie, ve členském státě Schengenského prostoru nebo organizací či jednotlivcem pověřených Národním institutem veřejného zdraví + potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19)

18. Představitel policie nebo soudního orgánu cizího státu, který vstupuje do Slovinska z důvodu předání hledané nebo odsouzené osoby za účelem výkonu trestu, pokud opustí Slovinsko ihned po dokončení své činnosti.

19. Osoba, která je profesionálním sportovcem, členem jeho doprovázejícího týmu, sportovním delegátem nebo rozhodčím, pokud překračuje hranici z důvodu účasti na oficiálních soutěží mezinárodních sportovních svazů, a tuto skutečnost prokáže příslušnými dokumenty a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

20. Osoba, která bylo do Slovinska přivezena záchranným vozem nebo sanitkou, a ji doprovázející zdravotní personál v tomto voze.

21. Osoba, která je členem zahraniční delegace a přichází do Slovinska na základě potvrzení nebo úředního pozvání příslušného státního orgánu a předloží potvrzení o negativním testování SARS-CoV-2 (COVID-19).

POTVRZENÍ O PCR TESTU: Test na SARS-CoV-2 nesmí být starší více než 36 hodin od vydání potvrzení a musí být pořízen v členském státě EU nebo Schengenského prostoru anebo jiným pověřeným subjektem. Dle sdělení slovinské policie se pro účely vstupu do Slovinska vyžaduje výlučně PCR test na SARS-CoV-2 (COVID-19).

Seznam výjimek v plném originálním znění je uveden v rozhodnutí slovinské vlády - ZDE

VSTUP DO SLOVINSKA A VÝSTUP ZE SLOVINSKA MOŽNÝ POUZE NA VYHRAZENÝCH HRANIČNÍCH PŘECHODECH

Čeští občané a rezidenti v ČR mohou i od 6 .8. 2020 vstoupit do Slovinska a opustit Slovinsko pouze na vybraných hraničních přechodech. Rakousko oznámilo, že zesílí kontroly na hranicích se Slovinskem, cestovatelé mířící do Slovinska tak musí počítat s větším zdržením na hranicích.

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Rakouskem

Karavanke – Karawankentunnel

Ljubelj – Loibltunnel

Šentilj (dálnice) – Spielfeld (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Maďarskem

Dolga vas – Redics

Pince (dálnice) – Torniyszentmiklos (dálnice)

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Itálií

Vrtojba ‒ St. Andrea

Fernetiči ‒ Fernetti

Škofije ‒ Rabuiese

Krvavi potok ‒ Pesse

Aktuálně otevřené hraniční přechody mezi Slovinskem a Chorvatskem: seznam aktuálně otevřených hraničních přechodů mezi Slovinskem a Chorvatskem naleznete ZDE.

Přehled aktuálně otevřených slovinských přechodů určených pro vstup cizinců do Slovinska je uveden také na webových stránkách slovinské policie ZDE.

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu

Letiště Jože Pučnika Lublaň

Letiště Edvarda Rusjana Maribor

Letiště Portorož

Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Piranu

Hraniční přechod pro mezinárodní námořní dopravu v Koperu

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

ROZHODNUTÍ O KARANTÉNĚ - VYDÁVÁ SE OSOBÁM, KTERÉ NESPADAJÍ DO NĚKTERÉ Z VÝŠE UVEDENÝCH VÝJIMEK (NETÝKÁ SE TRANZITU)

Rozhodnutí o karanténě budou vydávána přímo na slovinské hranici. Při vstupu do Slovinska policie zapíše osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresu trvalého nebo přechodného pobytu nebo místo pobytu, kde bude karanténa ve Slovinsku vykonána) a předá je slovinskému Ministerstvu zdravotnictví, které vydá rozhodnutí o karanténě. Následně jej zašle policii na dotčeném hraničním přechodu. Teprve po převzetí rozhodnutí o karanténě může být dotčená osoba vpuštěna do Slovinska. Osoby, které splňují podmínky pro vydání rozhodnutí o karanténě, vstoupit do Slovinska na kterémkoli hraničním přechodu, na kterém je pro ně povolen vstup (pro české občany a další cizince jsou otevřeny pouze některé přechody, jejich seznam - viz výše).

Zařazení na tzv. žlutý seznam se vztahuje na osoby vstupující do Slovinska od 6. 8. 2020, občané a rezidenti ČR, kteří přijeli do Slovinska před tímto datem a v zemí již pobývají nejsou tímto rozhodnutím dotčeni a mohou dokončit svůj pobyt. Při případném opuštění země a následném opětovném vstupu do Slovinska pro ně ovšem již pravidla žlutého seznamu (viz výše) platí.

Slovinští občané a občané s trvalým nebo přechodným pobytem ve Slovinsku mohou vstoupit do Slovinska bez následné karantény pokud přichází ze zemí tzv. zeleného seznamu nebo pokud přichází ze zemí tzv. žlutého seznamu (např. ČR nebo Chorvatsko) za podmínky, že zároveň předloží doklad o ubytování nebo dokument prokazující vlastnictví nemovitosti či plavidla. Tyto osoby předkládají na hranicích důkaz, že nepřijíždí ze států s vysokým rizikem nákazy (tzv. červený seznam).

Pro osoby přicházející ze zemí na červeném seznamu včetně slovinských občanů, platí povinná 14-denní karanténa. Tranzit přes Slovinsko je možný i v případě, že osoba přichází ze země na červeném seznamu a to za podmínky, že tranzit nebude trvat déle než 12 hod, přičemž se tolerují pouze nezbytné zastávky při cestě (např. doplnění paliva na čerpací stanici, apod.). Pro účely tranzitu není nutné potvrzení o negativním testování na SARS-CoV-2 (COVID-19) ani předložení jiných dokumentů, formulářů apod. Doporučuje se však mít s sebou dokumenty, kterými lze v případě potřeby prokázat záměr, že daná osoba Slovinskem pouze tranzituje (např. rezervace ubytování v cílové zemi, atp.)