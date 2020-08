Vakcín na chřipku bude pro letošek o dvě stě tisíc víc než vloni

Svazu zdravotních pojišťoven ČR (SZP) se podařilo podepsat smlouvy s oběma dodavateli vakcín proti sezónní chřipce Celkem bude pro letošní sezónu k dispozici 850 tisíc dávek, což je skoro o třetinu víc než vloni. Lidé z rizikových skupin a ti nad 65 let mají očkování zcela zdarma.

„V poslední době se objevily obavy, že by vakcín mohl být nedostatek. Jsem proto rád, že můžeme tyto obavy rozptýlit. Oba dodavatelé – tedy společnosti Sanofi a Mylan - se zavázali zajistit dostupnost vakcín pro potřeby České republiky. Povedlo se také sjednat smluvní cenu na úrovni 298 korun pro přípravek Vaxigrip Tetra, který bude tvořit většinu dávek dostupných na trhu, u vakcín Influvac Tetra je s otazníkem možný 30korunový doplatek, ale i u něj ještě jednáme o odstranění,“ řekl prezident SZP ČR Ladislav Friedrich.

Celkové množství dávek pro Českou republiku je pro letošek nasmlouváno na 850 tisíc kusů. Toto množství dávek dlouhodobě pokrývá v ČR potřebu očkovat skupiny nemocných s chronickým onemocněním či jinou indikací i zájemce ostatní, dle zkušeností z předchozích let. Bude dovezena tzv. tetravakcína, tj. vakcína obsahující antigeny 4 kmenů chřipky. Obecně tato vakcína má vyšší účinnost než vakcína s menším počtem antigenů. Vakcíny se začnou do ČR dovážet v průběhu září 2020, lékaři je budou mít k dispozici nejpozději v polovině října.

„Očkování je z hlediska vzniku ochranných protilátek ideální aplikovat přibližně měsíc až dva před očekávaným výskytem chřipky. To v praxi znamená, že ideálním časem pro zahájení očkování je říjen, kolem 40. týdne roku. Češi jsou zodpovědní a možnosti očkovat se zdarma – pokud mají věk nad 65 let nebo patří do rizikových skupin – využívají. Předpokládáme, že zájem o vakcinaci bude i letos,“ dodává výkonný ředitel Svazu Martin Balada.

