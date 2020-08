Cesta k inflaci v době poCOVIDové

Mnozí ekonomové se shodují, že počáteční šok způsobený COVIDem-19 přinesl masivní dezinflační impuls. Nedokážou se však shodnout na tom, co může následovat v následujících zhruba dvou až třech letech. Někteří tvrdí, že obrovský nárůst peněžní zásoby bude dál nafukovat bubliny na trhu nemovitostí a na akciovém trhu. Tak je tomu koneckonců již od doby globální finanční krize, ale kvůli trvalému poklesu peněžního multiplikátoru (objemu peněz, který generují banky s každým dolarem rezerv ) i rychlosti oběhu peněz (tempa, jakým jsou peníze v rámci ekonomiky směňovány) nebude mít vážnější dopady na reálnou ekonomiku jako celek. Jiní se obávají, že v delším časovém horizontu růst nabídky peněz v kombinaci se změnou vývoje charakterizovanou rostoucím protekcionismem a stále rozmáchlejší politikou přerozdělování za účelem boje proti vzájemné nerovnosti, vytvoří trvalé inflační tlaky a vyžene inflaci dlouhodobě nad 2% hranici . Tento názor vychází z faktu, že inflace byla v minulosti vždy citlivá na náhlé změny vývoje.

Většina ekonomů považuje za nejvýznamnější ukazatel inflace peněžní zásobu M2. Je třeba říct, že jsme dosud nikdy nezažili takový růst peněžní zásoby jako dnes v době COVIDové, a to ani během stagflace v 70. letech minulého století, vždyť současný meziroční nárůst činí 20 %.

Do cíle daleko

Všechno je relativní

Ve velmi zajímavém rozhovoru pro MACROVoices (více zde) navrhuje makrostratég StoneX Group Inc. Vincent Deluard jiný způsob, jak přistupovat k problému inflace . Správně tvrdí, že inflace v posledních letech z reálné ekonomiky nezmizela, jen ji už není možné zachytit pomocí indexu CPI, protože ten měří průměrnou inflaci ekonomice . A pokud se soustředíme na CPI, ignorujeme problém mezigenerační nerovnosti:

Deluard z toho vyvozuje dva hlavní závěry:

• Ve společnosti převažuje generační nerovnost.

• Úroveň inflace výrazně závisí na tom, do jaké věkové skupiny patříte.

„Jinak řečeno, mladší generace (mileniálové a generace Z), které z hlediska produktivity přinášejí společnosti nejvíc, platí víc než ostatní, a nezískají tak přístup ke kapitálu, který by jim umožnil koupit si vlastní bydlení a užívat života.“

Během krize spojené s COVIDem-19 došlo k obětování mladých a chudých pro záchranu starých a bohatých, čímž se výrazně zhoršila mezigenerační nerovnost a dál se rozdmýchala zloba mileniálů nasměrovaná vůči boomerům. Tento problém by se dal vyřešit, kdyby se do věci vložili politici, kteří by zavedli redistribuční opatření a další všeobecné stimulační programy, které mohou mít například formu základního nepodmíněného příjmu či helikoptérových peněz. Vláda a Kongres mají nyní zásadní vliv na růst peněžní zásoby a této své nové pravomoci se nejspíš jen tak nevzdají.