Perly týdne: Budoucnost dolaru, atraktivní Evropa a u nás poctivost

Stephen Roach hovoří o první fázi úpadku dolaru, restrikce stále brzdí globální ekonomiku, Janet Mui hovoří o pokračující výhodě růstových akcií a atraktivní Evropě, zlato je překoupené, u nás panuje poctivost. A ještě více v Perlách týdne.

Ve světě…



Počáteční fáze úpadku dolaru: Stephen Roach z Yale University pro Bloomberg uvedl, že jeho oblíbeným ukazatelem stability americké ekonomiky je čistá národní míra úspor. Ta už před pandemií dosahovala jen 2,9 % a pandemie jí poslala do záporu, protože vládní deficity více než vyvažují vyšší úspory domácností. To znamená „masivní deficit běžného účtu“ a Roache to vše vede k názoru, že se nacházíme v počáteční fázi úpadku dolaru.



Na otázku týkající se „silného eura“ Roach uvedl, že on sám je euroskeptik. Je tak pro něj překvapením, že byla schválena společná pomoc evropské ekonomice a společný záchranný fond. Evropa „tak má konečně fiskální politiku podporující jednotnou měnu a konečně splňuje podmínky fungující měnové unie“.





Supriya Menon z Pictet Asset Management má trochu jiný názor než známý ekonom, protože podle ní je dolar přeprodaný. I ona ale ve vztahu k delšímu období hovořila o rostoucím deficitu běžného účtu a také o snahách Číny o „dedolarizaci“ světové ekonomiky . To vše dohromady znamená, že na dolaru se nyní dá čekat určitá konsolidace. Ohledně možného dopadu prezidentských voleb na kurz americké měny strategička míní, že lze najít argumenty pro různé scénáře. Pokud by například zvítězili Demokraté, mohlo by to sice vést k fiskální expanzi, která by prohlubovala deficity . Ale v konečném důsledku mohla přilákat kapitál do Spojených států . Rozdělený Kongres by ale měl negativní dopad na trhy i globální ekonomiku.Goldman Sachs v následujícím grafu ukazuje, jak restrikce a sociální distancování táhnou dolů globální ekonomiku. Na počátku roku to bylo o více jak 4 %, a to kvůli vývoji v Číně , pak se začaly přidávat restrikce a sociální distancování v dalších regionech a v dubnu dosahovala tato globální brzda více než 16 %. Od té doby se situace znatelně zlepšila, ale stále se pohybujeme téměř 8 % pod stavem bez restrikcí:Zdroj: Twitter Janet Mui z investiční společnosti Brewin Dolphin pro Bloomberg Finance komentovala vývoj akcií hodnotových a růstových společností (viz graf). Doposud si druhá skupina vede výrazně lépe a podle investorky tomu tak bude pravděpodobně ještě nějaký čas. Hodnotové akcie totiž potřebují silnou ekonomiku a i když americké hospodářství prochází oživením, nenacházíme se ve fázi, která by hodnotovým akciím svědčila. Budeme se naopak pohybovat v prostředí nízkých sazeb a růstové akcie tak budou mít stále navrch, míní investorka.Zdroj: YouTube, BloombergJanet Mui uvedla, že podle ní se zlepšil výhled pro evropskou ekonomiku natolik, že je lepší než v USA . K tomu sílí euro , evropské akcie jsou levnější a Evropa může těžit z toho, že do Číny vyváží více než Spojené státy . A to vše láká investory do Evropy . Podle investorky je předčasné hovořit o růstu inflace , i když z dlouhodobého hlediska je takový scénář možný. Inflace by se stala problémem kvůli tomu, že objem peněz v ekonomice dosahuje obrovských rozměrů, ovšem nyní stále panuje velká produkční mezera a je mnoho volných kapacit, které výraznějšímu růstu cen brání. Ohledně možnosti stagflace investorka uvedla, že v tuto chvíli jde o „trochu přehnaný pesimismus“.Kvůli mohutné monetární stimulaci, nejistotě a nejasném inflačním výhledu se pozornost investorů upírá k trhu se zlatem . BofA ve svém posledním průzkumu zjistila, že 31 % z tázaných (v čistém vyjádření) se domnívá, že zlato je nyní nadhodnocené. Jde o nejvyšší poměr za dlouhou řadu let, výše se nacházel jen před rokem 2012:Zdroj: Twitter Zlato také patří mezi „nejnatlačenější obchody“. Před ním se v tomto ohledu podle průzkumu mezi investory nachází jen americké technologické akcie Zdroj: Twitter BofA si všímá i vývoje počtu amerických a čínských společností v žebříčku Fortune 500. Podle jejího grafu jej v roce 1993 tvořily 3 společnosti z Číny a 195 firem z USA . Po roce 2003 se ale tato mezera začala uzavírat a nyní je v žebříčku 124 firem z Číny a 121 z USA Eurostat tento týden nabízí srovnání evropských zemí podle toho, kolik se v nich vyrobí jízdních kol. Podle grafu je evropskou bicyklovou velmocí Portugalsko s více než 2,5 miliony vyrobených kol. Více než 2 miliony se jich vyrobí i v Itálii Česká republika se nachází na devátém místě:Seznam.cz píše, že „podnikatel Jančura testuje poctivost Čechů. Zatím nezklamali“. Radim Jančura totiž „spustil ubytovací projekt Partyja. Je založený na důvěře – Češi si v něm mohou pronajmout celý penzion, sami si v něm točí nápoje a berou jídlo. Platí podle toho, kolik konzumace přiznají. Podnikatel konkrétně uvedl: „Prodáváme individuální i skupinové pobyty. V tuto chvíli máme vyprodáno. Celé je to postaveno na důvěře . Lidé si například sami čepují pivo a dělají si čárky, tím se ušetří za obsluhu a pije se jen za náklady... důvěru lidé určitě nezklamali. Podle mého je v celém národě jen tak pět procent nepoctivých a nemá smysl kvůli nim trestat ostatní.“Idnes.cz píše, že „Prodej bytů táhne. Do realitního byznysu míří rekordní počet nováčků“. Portál dodává, že „největší realitní sítě evidují v posledních měsících výrazný nárůst zájmu lidí, kteří doposud neměli s prodejem nemovitostí žádnou zkušenost. Jsou to především bývalí obchodníci, zejména ze sektoru cestovního ruchu a gastronomie“.Ihned.cz píše, že čísla Inspektorátu práce „ukazují, že zaměstnanci si na nerovné zacházení stěžují stále častěji. Loni podali kvůli diskriminaci celkem 368 podnětů, což je v porovnání s rokem 2017 nárůst o pětinu“. Soud se pak podle portálu „zastal řidiče České pošty v Olomouci, který má za rozvážení zásilek dostat stejnou mzdu jako jeho pražský kolega. Podle soudu mu podnik nemůže za stejnou práci platit nižší mzdu jen proto, že v Praze mají lidé vyšší životní náklady“.„Rozsudek není špatnou zprávou pouze pro poštu a další státní podniky, ale také třeba pro obchodní řetězce, hotely nebo fastfoody. Odborníci na pracovní právo navíc firmy varují, že rozhodnutí soudu může v budoucnu vést také k častějším žalobám na doplatky výdělků“, dodává portál.