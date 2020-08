Cena amerického zemního plynu opět roste. Ale na jak dlouho?

Rok 2020 je ze zřejmých důvodů výzvou pro společnost i ekonomiku. A pandemie mimo jiné ovlivnila také ceny komodit. Ty po koronavirovém propadu rychle obrátily směr a některé komoditní indexy už překonaly maxima tohoto roku. Podobně je na tom také zemní plyn obchodovaný v New Yorku, který v posledních seancích vystoupal nejvýše od listopadu 2019 až nad 2,5 USD/MMBtu. Může však rally dále pokračovat?

Teploty zůstávají nejdůležitějším fundamentem

Počasí zůstává pro energetické komodity důležitým faktorem. A pro americký zemní plyn to platí dvojnásob. Zemní plyn se v USA používá ve velkém k výrobě energií. Plynové elektrárny často fungují jako doplňkový zdroj energie na vykrytí špiček spotřeby elektrické energie. Takže v případě veder a výrazného využívání klimatizací roste citelně poptávka po zemním plynu. A tento faktor zároveň stojí za posledním cenovým růstem komodity.

Další dimenzí korekce je zvýšená poptávka po zkapalněném zemním plynu LNG, a to přestože podíl na celkové spotřebě je malý a mnoho dodávek z USA bylo v poslední době zrušeno. Dle dat EIA bylo v červnu zrušeno 46 dodávek a v červenci dokonce 50. V srpnu už bylo dosud zrušeno 46 dodávek a zatím 30 zrušených dodávek připadá na září. Je zřejmé, že zvýšená poptávka po energiích díky počasí v USA nedokáže nahradit stále utlumenou globální průmyslovou aktivitu.

Forwardová křivka ukazuje napětí na trhu

Pokud se podíváme na forwardovou křivku, tak zde jsou sezónní faktory (počasí a teploty) na první pohled zřetelné. Současná vlna teplého počasí je dobře vidět na nejbližších futures kontraktech v levé části grafu. Ceny plynu pro tuto sezónu jsou o mnoho vyšší než v sezónách následujících. Na delším konci křivky však ceny začínají opět růst. Říjnový kontrakt se obchoduje okolo 2,5 dolarů. Contango (situace na trhu, kdy jsou budoucí futures kontrakty dražší než aktuální) postupně narůstá. Lednový kontrakt už dokonce přesáhl úroveň 3,2 dolarů.

Forwardová křivka je v následujících měsících velmi prudká. Zdroj: Bloomberg

Zásoby se nacházejí nad pětiletými maximy

Fundamenty spojené se zásobami dalšímu růstu ceny plynu příliš nepřejí (alespoň ve střednědobém a dlouhodobém horizontu). Celkové zásoby již překonaly nejvyšší úroveň za posledních 5 let pro toto období. Poslední data navíc ukazují na vzestup těžby po výpadku produkce souvisejícím se šířením koronaviru. Dle sezónnosti by zásoby plynu měly až do listopadu stoupat. Pokud se však budou držet nad nejvyššími úrovněmi za posledních 5 let, tak se zdá cenová rally nepravděpodobná.

Obchodníci by si však měli dát pozor na cenovou volatilitu, která na plynu přichází již s počátkem podzimu. Chladné počasí dokáže s cenou komodity zahýbat podobně jako aktuální vedra. Jen místo klimatizací plyn pohání dodatečné zdroje tepla.

Celkové zásoby zemního plynu v USA se dostaly nad nejvyšší úroveň za posledních 5 let pro toto roční období. Navíc období nárůstu zásob stále pokračuje. Zdroj: Bloomberg

Pozice velkých obchodníků naznačují "překoupenost" komodity

Při pohledu na pozice velkých obchodníků vidíme výrazně méně spekulativních short pozic než long pozic. Net pozice jsou naopak ve srovnání s minulými roky extrémně vysoké. Zemní plyn by se mohl pomalu dostávat do fáze "překoupenosti" spekulanty, se kterou si trh bude muset poradit a obvykle se tak děje prostřednictvím poklesu ceny. Contango na trhu sice pomáhá long pozicím, nicméně rolování kontraktů na trhu je často spojeno s rizikem, které ne každý obchodník akceptuje.

Pozice velkých obchodníků na trhu podporují poslední cenové nárůstu. Blíží se však nebezpečně vysokým úrovním, které by mohly přinést vybírání zisků a cenový propad. Zdroj: Bloomberg

Dlouhodobý růst není v dohledu

Vzhledem k uvedeným faktorům to vypadá, že aktuální nárůst ceny je spojen hlavně se spekulativními pohyby. Býci reagovali na příchod abnormálně teplého počasí a vstupují do long pozic. Trh se zemním plynem zůstává napjatý. Svůj vliv má také příliv spekulativního kapitálu, který v posledních měsících dobývá finanční trhy. Dlouhodobé a střednědobé fundamenty však pro pokračování růstu ceny nehovoří a v podstatě již roky očekávaná výrazná korekce ceny směrem vzhůru tak není stále na obzoru.

Index sezónnosti (spodní část grafu) ukazuje, že cenové zisky by mohly být stále před námi. Současné podmínky na trhu zemnímu trhu přejí dalšímu růstu alespoň v krátkodobém horizontu. Korekce by však mohla přijít ještě před začátkem topné sezóny v USA. Zdroj: xStation5