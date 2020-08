Bavorsko investuje do infrastruktury pro cyklisty

21.08.2020 / 11:39 | Aktualizováno: 21.08.2020 / 11:45

Pro stavební firmy, které hledají zakázky v Bavorsku, se objevila nová příležitost. V příštích 5 letech investuje Bavorsko zhruba 200 mil. EUR ze spolkových a bavorských fondů do výstavby 400 km nových cyklostezek podél spolkových a bavorských silnic.



V Bavorsku se už nyní nachází dobře rozvinutá síť cyklostezek na spolkových a bavorských silnicích. Z 6 000 km dálkových, spolkových silnic je 2 750 km vybaveno cyklostezkami a z 14 500 km místních, bavorských silnic má 4 050 km doprovodných cyklostezek. To však už nadále stačit nebude. Obzvlášť v současné pandemii korony přesedlalo mnoho lidí kvůli nižšímu riziku nakažení na cestě do práce z hromadné dopravy na kolo. Cesta na kole však přináší vyšší riziko úrazu, protože mnoho cyklostezek je zastaralých a neodpovídá bezpečnostním standardům. Proto chce bavorská vláda síť cyklostezek vylepšit a rozšířit.

Investice do Programu výstavby cyklostezek 2020 – 2024 navazují na úspěšnou sérii programů pro budování cyklotras z předchozích let. Cílem je použít finanční prostředky na výstavbu cyklostezek u již hotových silnic a vytvoření doprovodných cyklotras u nových stavebních projektů. Do roku 2025, jak informovala bavorská ministryně dopravy Kerstin Schreyerová, chce mít bavorská vláda 20 procent všech silnic doplněných o cyklostezky. Momentálně je to 11 procent.

Z 200 mil. investovaných EUR pochází 110 mil. EUR z bavorského státního rozpočtu a 90 mil. EUR ze spolkového rozpočtu. V rámci programu byl vytvořen návrh s 200 projekty na spolkových silnicích o délce 370 km a s 239 projekty na bavorských silnicích o délce 440 km. Veškeré plánované trasy a jejich předpokládanou stavební cenu lze najít zde v informacích o Programu výstavby cyklostezek 2020 – 2024 na straně 7 a dále.

Do budoucna se rovněž uvažuje o investici do cyklostezek v bavorském hlavním městě Mnichově. Do roku 2025 chce město Mnichov investovat kolem 1,5 mld. EUR do výstavby nových 450 km cest. V příštích několika letech budou tak kolem mnichovského okruhu Altstadtring postupně budovány cyklostezky široké 2,30 až 2,80 metrů.

České stavební firmy, které mají zájem o získání bavorských zakázek na výstavbu cyklostezek, se mohou přihlásit skrze platformu bavorského Ministerstva pro bydlení, výstavbu a dopravu Vergabe Bayern. Jak nás upozornil pracovník Ministerstva pro bydlení, výstavbu a dopravu, jsou výstavby cyklostezek často součástí výstavby silnic, či jiných projektů. Jednotlivé zakázky se budou na této platformě během následujících měsíců nově objevovat. Doporučujeme hledat zakázky pod hesly „Rad“, „Fahrrad“, nebo „Radweg“. Momentální nabídku zakázek lze najít zde.

Tento program má zaručenou i další podporu v budoucnosti, neboť se jedná o vysoce ekologický způsob dopravy, který má v rámci ochrany životního prostředí v bavorské politice vysokou prioritu.

Více informací si můžete vyžádat na obchodním úseku Generálního konzulátu v Mnichově, který je připraven rovněž asistovat při aktivitách českých firem na bavorském trhu.

Autorka: Zuzana Zechovská, Generální konzulát v Mnichově