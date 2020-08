Poslední zprávy z rubriky Okénko investora:

Akciovým indexům se i včera podařilo zopakovat podobný scénář, jako několikrát v minulosti, kdy investoři využili nižších valuací a dipu pro navýšení svých pozic. Akciový index S&P 500 tak uzavřel opět poblíž svých historických maxim, kdy velkou mírou přispěly k růstu technologické akcie, jako například Tesla, které uzavřela na 2000 dolarech. Na devizovém trhu se podařilo otočit negativní trend britské libře, zatímco euro pouze stagnovalo. Dnes bude zveřejněna série dat PMI z eurozóny a maloobchodní prodeje v Kanadě.

Na indexech se opakuje známý scénář

Na akciových trzích a především těch technologických v USA, platí poslední roky pravidlo “Buy The Dip”. V češtině to znamená, že po každém propadu na akciích dochází k využití momentálně nižšího ocenění a navýšení pozic. Dokonce existuje i statistika, která říká, že kdyby jste uzavírali své pozice po každém propadu, tak přijdete o ty nejziskovější dny, které následují právě po korekcích. Něco podobného se děje na akciích a indexech téměř každý týden. Přitom včera dorazila mírně horší data z americké ekonomiky, ale ani to nebylo dostatečným katalyzátorem pro pokračování korekce. Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti rostly o více jak 1,1 milionu, což bylo více, než očekávali analytici. Filadelfský FED index také dopadl pod očekávání, ale apetit po rizikových aktivech je obrovský. To podtrhává včerejší vývoj na akciích společnosti Tesla, které překonaly 2000 USD.

Ropa se po krátkodobém propadu vrátila nad 42 dolarů

Trh s ropou se za posledních několik seancí převážně stabilizuje a podle očekávání již opustil konsolidaci mezi 38 a 41 dolary a nyní vytváří novou mezi 41 a 43 dolary. Tam mu pomohl především slabší americký dolar v kombinaci se stále probíhajícími produkčními škrty. Včerejší seance však na chvíli vypadala velmi nezvykle, když ropa skokově oslabila až na téměř 41 dolarů, kde však rychle otočila a vrátila se na původní úrovně. Důvodem může být zasedání kartelu OPEC, kdy producenti revidovaly svou produkci za uplynulý měsíc. Přitom nezaznělo nic, co by mohlo mít takovou sílu. OPEC především řešil, jak budou někteří producenti kompenzovat nedodržování kvót. Konkrétně zbývá snížit produkci o 2,3 milionu barelů, přičemž mezi země, kterým se dlouhodobě nedaří dodržovat kvóty opět patří Irák nebo Nigérie. Do dalších měsíců kartel počítá s postupným zvyšováním produkce, a to i přes očekávání postupného zpomalení poptávky.

Joe Biden jde oficiálně do boje o prezidenta Spojených států

Joe Biden včera přijal nominaci Demokratické strany do souboje o post prezidenta USA, oficiálně se tak stane vyzyvatelem Donalda Trumpa. V projevu na stranickém sjezdu bývalý viceprezident Baracka Obamy uvedl, že chce být prezidentem všech Američanů. Podle Trumpa by byla volba Bidena na post prezidenta katastrofou pro USA. Demokraté v případě Bidenova vítězství zničí ekonomiku a přivedou zemi k anarchii, řekl. Biden na sjezdu slíbil, že sjednotí rozdělenou zemi, dostane pod kontrolu koronavirovou pandemii a vytvoří miliony pracovních míst. Hodlá rovněž najít odpověď na "rasistickou nerovnost" v americké společnosti a rozhodně bojovat proti změnám klimatu. V případě jeho zvolení tak lze očekávat postupný návrat k dohodám, které Trump zrušil, nebo například zákaz frakování, což by znamenalo postupné sezení USA z postu producenta ropy číslo jedna.