Ekonomický kalendář: Čeká nás záplava indexů PMI

Shrnutí:

PMI za srpen budou zveřejněny v Evropě a USA

Polské maloobchodní prodeje by měly v srpnu klesnout

Foot Locker (FL.US) bude reportovat výsledky před otevřením seance

Evropské akciové indexy by měly otevřít na vyšších úrovních. Společnost Pfizer oznámila pozitivní zprávy ohledně vývoje vakcíny na koronavirus, což přineslo optimismus na finanční trhy. Krátce po začátku evropské seance budou zveřejněny indexy PMI, které by mohly náladu výrazně ovlivnit. Indexy nákupních manažerů budou zveřejněny také odpoledne v USA, kde by kvůli nedostatku dalšího makra mohly pomoci určit směr americké seance.

9:15 - Francie, PMI indexy za srpen (flash)

9:30 - Německo, PMI indexy za srpen (flash)

10:00 - eurozóna, PMI indexy za srpen (flash)

10:00 - Polsko, maloobchodní prodeje za červenec. Expected: -0.4% YoY. Previous: -1.9% YoY

10:30 - Velká Británie, indexy za srpen (flash).

14:30 - Kanada, maloobchodní prodeje za červen. Expected: 24.5% MoM. Previous: 18.7% MoM

15:45 - USA, PMI indexy za srpen (flash)

16:00 - USA, prodeje domů za červenec. Expected: 14.7% MoM. Previous: 20.7% MoM

Výsledková sezóna