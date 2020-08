Co dělat, když vám splátka hypotéky přerůstá přes hlavu?

Ověřit si, jestli lze situaci řešit úvěrovým pojištěním

Pokud vám splátka hypotéky dělá potíže z důvodu poklesu příjmu způsobených nemocí, ztrátou zaměstnání apod., je vhodné se ihned informovat, jestli došlo k pojistné události, na základě níž by splátka úvěru byla hrazena právě z úvěrového pojištění (pokud je sjednáno).

Případně, pokud máte sjednáno komerční pojištění nevázané na hypoteční úvěr, tj. klasické životní pojištění, úrazové pojištění apod., je dobré se informovat i u těchto produktů, jestli došlo k pojistné události a vy tak máte nárok na výplatu smluvených finančních prostředků.

Požádejte o snížení splátek hypotéky

Banky umí běžně pracovat s tím, že klientovi ve finančně tíživé situaci uleví snížením splátek hypotéky. Tuto službu nemusíte mít sjednanou v úvěrové smlouvě, čekejte však poplatek až 5 000 Kč za úpravu úvěrové smlouvy v případě, že snížením splátek úvěru dojde k prodloužení jeho splatnosti.

Požádejte o odklad splátek

V případě, že tuto službu máte sjednanou v úvěrové smlouvě, máte vyhráno a při jejím využití na vás nečekají žádné vysoké poplatky. Pokud tuto službu sjednanou nemáte, lze banku požádat o odklad splátek jistiny úvěru s tím, že tato změna může být zpoplatněna částkou až 5 000 Kč. Zde je dobré zmínit, že banka může souhlasit pouze s odkladem splátek jistiny, tj. úroky budete splácet dále, nejedná se tedy o situaci, kdy by vaše náklady spojené s hypotékou klesly na nulu.

Co naopak nedělat

Mohlo by se zdát, že občasná opožděná splátka hypotéky může nabízet nejlevnější řešení, protože s ní nejsou spojeny žádné vysoké poplatky. To je pravda jen zčásti. Banky ze zákona zaznamenávají opožděné splátky hypotéky do bankovního registru klientských informací, kam každá banka nahlíží před tím, než žadateli schválí úvěr. V případě, že se dopustíte opožděné splátky, pravděpodobně vám to výrazně zkomplikuje možnosti refinancování úvěru na konci fixace úrokové sazby a vyjednávací pozici při dohadování se o nižší úrokové sazbě na konci fixace úrokové sazby.

Dále, velmi nebezpečné je řešit situaci tím, že si na splátky hypotéky půjčíte jinde, např. budete peníze na splátku úvěru řešit penězi z kreditní karty, kontokorentního úvěru či nebankovní půjčky.