Spotřebitelé i podnikatelé jsou na pozoru ohledně obnoveného šíření koronaviru (Ranní zpráva z finančního trhu)

Dnešek přinese předběžné odhady indexů PMI pro Německo a eurozónu. Ty se v červenci vrátily po delší době zpět nad 50 bodovou hranici a tam pravděpodobně zůstanou i v srpnu. Zatímco ve zpracovatelském průmyslu by důvěra měla pokračovat v růstu, v oblasti služeb zřejmě zůstane poblíž předchozí úrovně. Nárůst indexů PMI výrazněji nad 50 bodů očekávat nelze, a to s ohledem na obnovené šíření koronaviru, které je významným rizikem probíhajícího oživení ekonomik. Ze stejného důvodu by měla stagnovat i důvěra ve spotřebitelském sektoru. V Polsku dnes zveřejnění červencové maloobchodní tržby, které zřejmě vykáží další nárůst a oproti loňsku by tak měly být již jen nepatrně nižší.

Indexy PMI setrvají lehce nad 50 bodovou hranicí

Evropská ekonomika podle tvrdých měsíčních indikátorů, jako je průmyslová produkce nebo maloobchodní tržby, prokazatelně oživuje. Tato skutečnost se odráží i v nárůstu optimismu v podnikatelském sektoru, jak ukazují indexy PMI. Ty se v minulém měsíci opět vrátily nad hranici 50 bodů, a to v případě většiny evropských ekonomik. Podnikatelé tak věří, že oživení ekonomik bude pokračovat i v následujících měsících. Dnes budou zveřejněny předběžné odhady srpnových PMI pro Německo a celou eurozónu. Zatímco ve zpracovatelském průmyslu se očekává další mírný nárůst ekonomického sentimentu, v případě služeb trh čeká zhruba stagnaci na červencové úrovni. Je však nutné dodat, že nárůst důvěry v oblasti služeb byl v předchozích měsících vyšší. Nárůst indexů PMI výrazněji nad 50 bodů očekávat nelze. Přes probíhající oživení je totiž další vývoj ekonomik stále nejistý, především s ohledem na aktuální vývoj koronavirové situace.

Dočkáváme se i prvního odhadu evropské spotřebitelské důvěry z dílny Evropské komise. Její srpnová hodnota by podle očekávání trhu měla zůstat ve srovnání s předchozím měsícem beze změny. I spotřebitelé se totiž obávají ekonomických důsledků vyplývajících z obnoveného šíření koronaviru.

V Polsku dnes zveřejní výsledky maloobchodních prodejů za červenec. Očekává se, že maloobchodní tržby zaznamenají oproti předchozímu měsíci nárůst o 3 % a za loňskými úrovněmi by tak již zaostávaly jen nepatrně.

Polská průmyslová produkce překvapila vyšším růstem

Německé ceny průmyslových výrobců podle očekávání v červenci mírně zrychlily, když po předchozí stagnaci vzrostly meziměsíčně o 0,2 %. Hlavním důvodem byl vyšší růst cen energií, který zrychlil z červnových 0,4 % na 1,1 % v červenci. To souviselo s opětovným nárůstem ceny ropy na světových trzích, který pramenil zejména z obnovené poptávky s tím, jak se ekonomiky začaly postupně vracet k běžnému fungování. Ropa Brent se nyní obchoduje za zhruba 45 USD za barel. V neenergetické části německých výrobních cen však pokračuje dezinflační vývoj a velká část těchto cen se v červenci nacházela v meziměsíčním poklesu. To by se mělo se zpožděním odrazit i v nižší dynamice spotřebitelských cen. V meziročním vyjádření ceny průmyslových výrobců i nadále výrazně klesají, v červenci o 1,7 %.

Polská průmyslová produkce pozitivně překvapila, když v červenci vzrostla meziměsíčně o 3,4 %, zatímco analytici očekávali ani ne poloviční nárůst. Jedná se tak o další optimistický signál, že evropský zpracovatelský průmysl by se z krize mohl dostat rychleji, než se čekalo. V meziročním vyjádření se už průmyslová produkce dokonce dostala do zelených čísel, když vzrostla o 1,1 %. Zdá se tak, že vývoj v průmyslu je na dobré cestě, avšak neříkejme hop, dokud nepřeskočíme. Rozhodující bude především vývoj v podzimních měsících.

Negativně naopak překvapil vývoj na americkém trhu práce. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti totiž v USA v průběhu minulého týdne překvapivě stoupl na 1,1 milionu. V průběhu posledního měsíce se přitom počet nových žádostí postupně snižoval až na 971 tis. v prvním srpnovém týdnu. Trh přitom očekával, že sestupný trend bude pokračovat a pro druhý srpnový týden tak čekal pokles na 920 tis. nových žádostí. Skutečný počet, který je tedy zpět nad jedním milionem, tak ukazuje, že cesta k oživení bude pro americkou ekonomiku ještě dosti trnitá. Ačkoliv již tamní počet nových případů nákazy koronavirem klesá, zůstává i nadále vysoký. Podle indikátoru filadelfského Fedu se v srpnu v nezanedbatelném rozsahu snížila i důvěra podnikatelů.

Koruna včera opět mírně posílila a v odpoledních hodinách se obchodovala za zhruba 26,06 CZK/EUR. Posílil i polský zlotý, zatímco maďarský forint včera naopak ztrácel.